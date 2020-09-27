В Азербайджані від обстрілу загинула ціла сім'я
Після загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією у невизнаній "Нагірно-Карабаській республіці", за яку й триває війна, заявили про перших жертв. Водночас Азербайджан повідомив про загибель цілої родини з села Гашалти.
Під обстріли від ранку потрапили близько 50 населених пунктів у Нагірному Карабасі, повідомив так званий омбудсмен Артак Бегларян. Його цитує Интерфакс.
Варто знати Війна у Нагірному Карабасі: останні новини
У пораненні й загибелі цивільних він звинуватив Збройні сили Азербайджану. Мовляв, саме вони здійснювали обстріли населених пунктів.
Водночас у так званому "Міністерстві оборони Нагірно-Карабаської Республіки" раніше повідомляли й про військові втрати. Там заявили про 16 загиблих і близько 100 поранених.
Натомість вірменські війська похвалилися, що спромоглися збити 3 гелікоптери, 20 безпілотників і підбити близько 30 танків і БМП Азербайджану.
Втрати Азербайджану
В Азербайджані повідомили про артилерійський обстріл села Гашалти вірменськими військами з Нагірного Карабаху. Внаслідок обстрілу загинули 5 членів однієї сім'ї. Про це пише Интерфакс-Азербайджан з посиланням на Генпрокуратуру Азербайджану.
Відомо, що головою сімейства був місцевий мешканець Ельбрус Гурбанов. Втім невідомо, чи були серед загиблих діти.
Через загибель 5 людей Генпрокуратура Азербайджану відкрила кримінальну справу за статтями про вбивство на підґрунті національної ненависті й про ведення агресивної війни.
Село Гашалти в Азербайджані: карта
Війна у Нагірному Карабасі: головне
- Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.
- У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії заявили про те, що були збиті два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетний обстріл і використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.
- Загалом конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.