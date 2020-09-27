Після загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією у невизнаній "Нагірно-Карабаській республіці", за яку й триває війна, заявили про перших жертв. Водночас Азербайджан повідомив про загибель цілої родини з села Гашалти.

Під обстріли від ранку потрапили близько 50 населених пунктів у Нагірному Карабасі, повідомив так званий омбудсмен Артак Бегларян. Його цитує Интерфакс.

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У пораненні й загибелі цивільних він звинуватив Збройні сили Азербайджану. Мовляв, саме вони здійснювали обстріли населених пунктів.

Водночас у так званому "Міністерстві оборони Нагірно-Карабаської Республіки" раніше повідомляли й про військові втрати. Там заявили про 16 загиблих і близько 100 поранених.

Натомість вірменські війська похвалилися, що спромоглися збити 3 гелікоптери, 20 безпілотників і підбити близько 30 танків і БМП Азербайджану.

Втрати Азербайджану

В Азербайджані повідомили про артилерійський обстріл села Гашалти вірменськими військами з Нагірного Карабаху. Внаслідок обстрілу загинули 5 членів однієї сім'ї. Про це пише Интерфакс-Азербайджан з посиланням на Генпрокуратуру Азербайджану.

Відомо, що головою сімейства був місцевий мешканець Ельбрус Гурбанов. Втім невідомо, чи були серед загиблих діти.

Через загибель 5 людей Генпрокуратура Азербайджану відкрила кримінальну справу за статтями про вбивство на підґрунті національної ненависті й про ведення агресивної війни.

Село Гашалти в Азербайджані: карта

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