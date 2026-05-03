Десятки тисяч людей влаштували вечірку на військовому полігоні у Франції: туди вирушив глава МВС

1 – 2 травня понад 40 000 людей зібралися на незаконну вечірку на території покинутого військового полігону поблизу міста Бурж. Це місце є дуже небезпечним, адже експерти регулярно знаходять там старі нерозірвані боєприпаси.

Втім, десятки тисяч людей проігнорували попередження влади про небезпеку. Частина відвідувачів розглядає цю подію як протест проти посилення законів щодо нелегальних техно-вечірок. Про це пишуть Euractiv та BFMTV.

Як у Франції відреагували на вечірку біля Буржа?

У неділю, 3 травня, на місце проведення нелегальної вечірки вирушив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс. Під час поїздки він оглянув територію з гелікоптера та зустрівся з жандармами, пожежниками, місцевими посадовцями та аграріями.

Під час пресбрифінгу міністр заявив, що на териториї, де проходив масштабний фестиваль, виявили два артилерійські снаряди.

Коли префект попереджав, що це небезпечна територія, це було не дарма – це реальність,

– наголосив Нуньєс.

Міністр внутрішніх справ заявив, що всі учасники вечірки будуть оштрафовані "за двома підставами" – за проникнення на військовий об'єкт і за участь у незаконному зібранні.

Організатори вечірки заявили, що спеціально обрали цю військову територію поблизу Буржа, – рідного міста міністра – як форму протесту проти державної політики щодо нелегальних рейвів.

Нуньєс у відповідь заявив, що така позиція лише посилить рішучість уряду боротися з подібними незаконними заходами. Він також додав, що це зміцнює його намір просувати законопроєкт Ripost, який передбачає кримінальну відповідальність за організацію незареєстрованих рейвів – до 2 років ув'язнення та штрафу 30 000 євро, а також окрему відповідальність за участь у таких заходах.

Станом на ранок неділі на військовому полігоні все ще перебувавало близько 17 000 осіб.

Від початку заходу 54 людини отримали допомогу від рятувальників, винесено 250 штрафів за незаконне зібрання, 75 – за зберігання наркотиків, зафіксовано 150 порушень правил дорожнього руху, ще 6 – за керування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також 4 осіб затримано.

Через велику кількість людей поблизу залізничних колій рух поїздів між Авордом і Нерондом зранку неділі сповільнено.

Для контролю ситуації задіяно понад 600 жандармів, а служби екстреної допомоги продовжують працювати на місці.

Яка у Франції політика щодо незаконних вечірок?

Як пише RTL, так звані рейв-вечірки у Франції зазвичай відбуваються у полях або покинутих місцях, часто без дозволу і без квитків, інколи тривають кілька днів. Хоча багато з них проходять без інцидентів, влада скаржиться на шум, пошкодження територій, вживання наркотиків і навантаження на поліцію та медичні служби.

9 квітня Національні збори Франції схвалили посилення санкцій проти нелегальних рейв-вечірок. Уряд підтримав ці заходи, пояснюючи це потребою боротися з негативними наслідками таких вечірок. Водночас ліві політики та представники рейв-культури розкритикували рішення, назвавши його занадто жорстким і репресивним.

Новий закон передбачає:

до 6 місяців ув'язнення та штраф до 30 000 євро для тих, хто прямо або опосередковано бере участь в організації або проведенні незареєстрованої чи забороненої вечірки;

штраф 1 500 євро для відвідувачів (до 3 000 євро при повторному порушенні).

обов'язкову конфіскацію обладнання.

Документ також розширює поняття "участі в організації", включаючи навіть тих, хто забезпечує інфраструктуру – наприклад, облаштування місць відпочинку або фургонів із їжею. Тепер законопроєкт має розглянути Сенат.