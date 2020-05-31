У торгово-розважальному центрі "Караван", що в Харкові, стався пририв. Через аварію посеред підлоги забив метровий потік води.

Вода потужно забила з-під плитки підлоги і миттю залила торговий центр. Відео з місця прориву опублікували у телеграм-каналі Teza.

Дивіться ще У Києві на дорозі утворився гейзер – відео фонтану у середмісті

Найімовірніше, інцидент стався через прорив пожежного гідранта у підлозі.

Гейзер посеред ТРЦ у Харкові – дивіться відео

Тим часом евакуювати відвідувачів вирішили за допомогою пожежної тривоги. Відвідувачів і працівників ТРЦ попередили спецсигналами та евакуювали. Відновідне відео опублікували на місцевому телеграм-каналі ХС Харьков.

Там же з'явилося відео початку повені: струмінь почав бити із надщербленої плитки у підлозі, у місці, в якому не було отвору для гідранта чи стоку.

Як фонтан з підлоги затопив ТРЦ у Харкові – дивіться відео

Де розташований ТРЦ Караван у Харкові – дивіться карту