Незвідана Україна: де надихнутись славетною історією козаків
Козацький край. Дух свободи, волі і відваги. Тут все нагадує про колишню славу наших предків. Дике поле і незвичайна степова річка Самара.
Єдиний у світі дев’яти купольний храм, який був збудований без єдиного залізного цвяха. І унікальна козацька лікарня. Все це – "Незвідана Україна. Присамар'я".
Читайте також: Топ-15 курортів України: за кордон не треба їхати
М'який клімат, унікальна природа, поклади корисних копалин та підземні джерела з мінеральною водою. Все це можна побачити тільки тут.
Свій слід у Присамар'ї залишили як природа, так і наші предки. Козацький край на берегах річки Самари буквально зачаровує туристів.
Наше Присамар'я – це територія, яка витягнута вздовж течії річки Самара, витоки якої починаються на Донбасі і закінчується впадіння в Дніпро в районі Ігреньского півострова, басейн річки Самари включає в себе не тільки русло та численні стариці, але й дуже обширі плавні.
Джерело: UATV
Читайте також: На Франківщині замерз унікальний водоспад: неймовірні фото
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні, 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні, 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні, 08:00