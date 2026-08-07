Росія запустила по Україні майже 150 безпілотників: скільки цілей знешкодила ППО

У ніч проти 7 серпня Росія здійснила чергову масштабну атаку безпілотниками на територію України. Загалом окупанти застосували 147 ударних і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки вдалося знешкодити ворожих дронів?

У ніч на 7 серпня, починаючи з 18:00 6 серпня, російська армія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками та дронами-імітаторами на територію України.

Противник застосував 147 повітряних цілей різних типів, зокрема ударні безпілотники Shahed, реактивні модифікації цих дронів, "Гербери", "Італмаси" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Запуск безпілотників здійснювався одразу з кількох напрямків. Зокрема, ворог атакував із районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська на території Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 українські сили протиповітряної оборони знешкодили 114 російських безпілотників різних типів. У Повітряних силах уточнили, що йдеться як про збиті цілі, так і про безпілотники, які були подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Знешкодження повітряних цілей відбувалося на Півночі, Півдні та Сході України.

Попри ефективну роботу української ППО, уникнути наслідків атаки повністю не вдалося. Зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на 15 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих дронів зафіксували ще на чотирьох локаціях.

Інформацію щодо наслідків ударів у регіонах і можливих руйнувань місцева влада продовжує уточнювати.

У Повітряних силах наголосили, що на момент оприлюднення ранкового зведення російська атака ще тривала. Військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій, оскільки загроза застосування ударних безпілотників у низці областей зберігалася.

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Нагадаємо, Росія й надалі завдаватиме ударів балістичними ракетами по українських містах, доки не зіткнеться з реальною загрозою у відповідь, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, змінити ситуацію може поява української балістичної зброї, здатної уражати військові цілі на території Росії, зокрема в районі Москви.

Світан припустив, що за належного фінансування серійне виробництво української балістики можуть запустити протягом кількох місяців, орієнтовно до кінця року. Водночас навіть додаткові комплекси Patriot не зможуть повністю захистити всю територію України від балістичних атак.

Експерт закликав українців і надалі серйозно ставитися до повітряних тривог, адже балістичні ракети мають дуже короткий підльотний час, а застосування касетних бойових частин становить особливу небезпеку для цивільних. На його думку, навіть після появи української далекобійної відповіді загроза балістичних ударів ще певний час зберігатиметься, тому громадянам потрібно залишатися максимально пильними.