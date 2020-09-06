У Бірмінгемі, що розміщується у Великій Британії, сталося кілька нападів із ножем на людей. Інциденти траплялися в різних районах міста уночі проти 6 вересня. ЗМІ припускають, що це розбірки між місцевими бандами, однак правоохоронці таку інформацію спростовують.

Напади у Бірмінгемі: що відомо

У поліції графства Вест-Мідлендс повідомляють лише про випадки різанини в кількох районах, що сталися уночі – спершу сталася одна, а за нею в цьому районі ще кілька. Також правоохоронці підтвердили, що є потерпілі.

Попередній гучний інцидент у Британії У Глазго сталася нова різанина – практично на тому ж місці, що і попередня: деталі

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.



We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after. — West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020

Згодом з’явилася інформація, що один чоловік загинув і ще 7 осіб зазнали поранень. Зокрема двоє (чоловік і жінка) отримали дуже серйозні травми, а п’ятеро – такі, що не загрожують життю, передає Sky News.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту. Водночас британські правоохоронці жодного стосунку з тероризмом не бачать.

Також не пов’язують напади з діяльністю банд і з ненавистю. За їхніми словами, не застосовували зловмисники й вогнепальну зброю. Одного з нападників поліції вже вдалося виявити, але його не затримували.

Окрім поліції, на місці працювали щонайменше 14 бригад "швидкої". Центр Бірмінгема досі оточують силовики. А місцевих жителів влада закликала центрі зберігати спокій, але бути пильними та триматися подалі від району, де відбулися напади.

Дивіться відео з місця нічних різанин у Бірмінгемі

Зауважимо, що інцидент стався в районі, який є більш відомим як Гей Віледж. Він перетинається з Китайським кварталом і тут є чимало нічних клубів та барів.

На криваві події у Бірмінгемі вже відреагував британський прем’єр Борис Джонсон. Він, зокрема, висловив підтримку пораненим і подякував медикам за допомогу.

До речі Стрілянина поблизу Білого дому: Секретна служба розкрила подробиці

All my thoughts are with those affected by the terrible incident in Birmingham last night.



My thanks to the emergency services who are working hard at the scene. Anyone with information should contact @WMPolice — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 6, 2020

Де розташовується Бірмінгем у Британії / Карта