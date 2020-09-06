Нічна різанина в Бірмінгемі: напади сталися один за одним – є загиблий, багато поранених
У Бірмінгемі, що розміщується у Великій Британії, сталося кілька нападів із ножем на людей. Інциденти траплялися в різних районах міста уночі проти 6 вересня. ЗМІ припускають, що це розбірки між місцевими бандами, однак правоохоронці таку інформацію спростовують.
Напади у Бірмінгемі: що відомо
У поліції графства Вест-Мідлендс повідомляють лише про випадки різанини в кількох районах, що сталися уночі – спершу сталася одна, а за нею в цьому районі ще кілька. Також правоохоронці підтвердили, що є потерпілі.
Попередній гучний інцидент у Британії У Глазго сталася нова різанина – практично на тому ж місці, що і попередня: деталі
Згодом з’явилася інформація, що один чоловік загинув і ще 7 осіб зазнали поранень. Зокрема двоє (чоловік і жінка) отримали дуже серйозні травми, а п’ятеро – такі, що не загрожують життю, передає Sky News.
Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту. Водночас британські правоохоронці жодного стосунку з тероризмом не бачать.
Також не пов’язують напади з діяльністю банд і з ненавистю. За їхніми словами, не застосовували зловмисники й вогнепальну зброю. Одного з нападників поліції вже вдалося виявити, але його не затримували.
Окрім поліції, на місці працювали щонайменше 14 бригад "швидкої". Центр Бірмінгема досі оточують силовики. А місцевих жителів влада закликала центрі зберігати спокій, але бути пильними та триматися подалі від району, де відбулися напади.
Дивіться відео з місця нічних різанин у Бірмінгемі
Зауважимо, що інцидент стався в районі, який є більш відомим як Гей Віледж. Він перетинається з Китайським кварталом і тут є чимало нічних клубів та барів.
На криваві події у Бірмінгемі вже відреагував британський прем’єр Борис Джонсон. Він, зокрема, висловив підтримку пораненим і подякував медикам за допомогу.
До речі Стрілянина поблизу Білого дому: Секретна служба розкрила подробиці
Де розташовується Бірмінгем у Британії / Карта