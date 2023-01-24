Загалом же воно є досить прогнозованим і його ухвалення очікувалося ще під час зустрічі "Рамштайн-8" 20 січня. Утім, німці затягнули з цим питанням. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Заслуга усіх українців

Мусієнко зауважив, що це відповідь усім скептикам, які говорили нібито Україна не отримає німецькі танки Leopard 2. Наступний етап, окрім посилення сухопутної складової, це авіаційний компонент. Наразі над цим питанням наша держава проводить серйозну роботу.

Це велика заслуга української влади, військових, громадян України, які виходили на мітинги – усього суспільства,

– наголосив військовий оглядач.

Так, Україна створила тиск на Німеччину щодо танкового питання, а також на наших західних партнерів, щоб вони переконали Берлін ухвалити це абсолютно правильне та справедливе рішення.

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Рівень модифікації танків не має вирішального значення

Німецькі танки Leopard мають різні ступені модифікації. Насамперед Leopard 1 є старішими, але навіть вони обладнанні приладами нічного бачення та можуть вести бойові дії у різний час доби.

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Що стосується модифікацій, вочевидь, найсучасніший ступінь модифікації Leopard 2 ми навряд зможемо назбирати у кількості 300 – 400 одиниць. Так, не всі країни захочуть віддати такі новітні танки.

Однак рівень модифікації та модернізації літери А (2A4, 2A5, 2A6 та 2A7 – 24 Канал) не дуже впливає на безпосередньо ходові якості танків, тобто не має вирішального значення,

– зауважив військовий оглядач.

Так, ця модернізація пристосовувалася для захисту від різних типів протитанкових засобів. Утім, вирішального значення не має.



Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 каналу

Офіційно Німеччина може оголосити рішення завтра

На сайті Бундесверу оприлюднили анонс розгляду питання передачі німецьких танків Leopard Україні на середу, 25 січня. Отже, офіційно оголосили рішення можуть уже завтра.

"У рамках актуального питання у середу, 25 січня 2023 року, Бундестаг розгляне питання можливого постачання танків Leopard з Німеччини в Україну", – йдеться у повідомленні.