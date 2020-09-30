У Німеччині запроваджують нові заходи для боротьби з поширенням коронавірусу. Це, зокрема, обмеження кількості людей на вечірках та обмеження на продаж алкоголю.

Нові заходи мають запобігти зростанню числа інфекцій і уникнути ще однієї національної ізоляції. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє DW.

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Що каже Меркель

Ми хочемо діяти на регіональному рівні, конкретно і цілеспрямовано, а не знову закривати всю країну. Цьому треба запобігти за будь-яку ціну,

– заявила Меркель.

При нинішніх темпах зараження в Німеччині до кінця року може бути більше 19 000 випадків захворювання в день, каже канцлерка. За останню добу німецькі органи охорони здоров'я повідомили про більш ніж 2000 нових випадків захворювання COVID-19.

Меркель зазначила, що протягом літа Німеччина добре попрацювала у боротьбі з хворобою, але зростання кількості інфекцій напередодні осені та зими викликає занепокоєння.

Які нові обмеження

Канцлерка сказала, що головним пріоритетом уряду є збереження економіки, шкіл і дитячих садків відкритими і робочими.

В районах, де реєструються більше 35 випадків зараження на 100 тисяч населення, обмежать кількість людей на приватних вечірках до 25 людей. На публічних – до 50.

до 25 людей. На публічних – до 50. Також у 16 федеральних землях буде можливість вводити тимчасові обмеження або заборони на продаж алкоголю в ресторанах і барах.

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Що забороняли раніше

Нещодавно влада Мюнхена заборонила алкоголь у місці проведення Октоберфесту на період самого дійства. Це зробили через те, що попри заборону та пандемію коронавірусу люди планували зібратися на майданчику фестивалю. Чиновники вважають, що без алкоголю масових гулянь не буде.

Скільки у Німеччині інфікованих коронавірусом

Станом на 30 вересня 2020 року в країні зареєстрували 290 тисяч хворих на COVID-19. Одужало від хвороби 254 тисячі людей. Померло – більше 9 тисяч.