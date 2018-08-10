Німецька влада дозволила використання нацистської символіки в іграх

Влада Німеччини вирішила внести зміни в законодавство, яке забороняло зображати нацистську символіку в іграх. Обмеження давно вже обурювало геймерську спільноту: публіка гостро реагує на будь-яку цензуру, і вже тим більше на ту, яка спотворює історичну достовірність.

Про це повідомляє PCgamer.

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Табу, через якого авторам тайтлів про середині XX століття доводилося змінювати свої творіння для німецького ринку, йде в минуле. Це, однак, зовсім не означає, що з кожного військового шутера на користувачів посиплеться свастика: здоровий глузд, на відміну від вето, ніхто не відміняв.

Відтепер розробники можуть використовувати "символіку неконституційних організацій", але з певними застереженнями. Долю кожного окремо взятого творіння буде вирішувати USK – орган, який накладає вікові обмеження на розважальне програмне забезпечення. При винесенні остаточного вердикту будуть керуватися міркуваннями соціальної адекватності. Зображення заборонених знаків допустимо в тому випадку, якщо воно служить "для художніх або наукових цілей і відображення сучасних або історичних подій".



Приклад цензури в грі Wolfenstein: свастику міняли на емблему серії

Це не означає, що Гітлеру в німецькому виданні Wolfenstein II: The New Colossus тут же повернуть вуса, а ринок заполонять шутери з провокаційним змістом: студіям все одно доведеться зіткнутися з роботою контролюючої організації.

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Рішення влади привітала німецька асоціації ігрової індустрії. Її члени давно боролися за те, щоб комп'ютерні розваги зрівняли в правах з фільмами. На їхню думку, пом'якшення законодавства сприяє тому, щоб люди могли міркувати і критично оцінювати події минулого.

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