22:40
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 12°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, сьогодні
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Німецька влада дозволила використання нацистської символіки в іграх

1229 Читать новость на русском
Німецька влада дозволила використання нацистської символіки в іграх
Німецька влада дозволила використання нацистської символіки в іграх / Фото з вільних джерел

Влада Німеччини вирішила внести зміни в законодавство, яке забороняло зображати нацистську символіку в іграх. Обмеження давно вже обурювало геймерську спільноту: публіка гостро реагує на будь-яку цензуру, і вже тим більше на ту, яка спотворює історичну достовірність.

Про це повідомляє PCgamer.

Читайте також:  Red Dead Redemption 2: сюжет, трейлер та свіжі скріншоти з гри

Табу, через якого авторам тайтлів про середині XX століття доводилося змінювати свої творіння для німецького ринку, йде в минуле. Це, однак, зовсім не означає, що з кожного військового шутера на користувачів посиплеться свастика: здоровий глузд, на відміну від вето, ніхто не відміняв.

Відтепер розробники можуть використовувати "символіку неконституційних організацій", але з певними застереженнями. Долю кожного окремо взятого творіння буде вирішувати USK – орган, який накладає вікові обмеження на розважальне програмне забезпечення. При винесенні остаточного вердикту будуть керуватися міркуваннями соціальної адекватності. Зображення заборонених знаків допустимо в тому випадку, якщо воно служить "для художніх або наукових цілей і відображення сучасних або історичних подій".

Приклад цензури в грі Wolfenstein: свастику міняли на емблему серії
Приклад цензури в грі Wolfenstein: свастику міняли на емблему серії

Це не означає, що Гітлеру в німецькому виданні Wolfenstein II: The New Colossus тут же повернуть вуса, а ринок заполонять шутери з провокаційним змістом: студіям все одно доведеться зіткнутися з роботою контролюючої організації.

Читайте також:  Розробники працюють над "воскресінням" легендарної гри Fallout 2

Рішення влади привітала німецька асоціації ігрової індустрії. Її члени давно боролися за те, щоб комп'ютерні розваги зрівняли в правах з фільмами. На їхню думку, пом'якшення законодавства сприяє тому, щоб люди могли міркувати і критично оцінювати події минулого.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Інтернет Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 10 серпня: суд закрив справу Кернеса, ДТП на Запоріжжі і нова українська САУ
сьогодні, 22:21 Головні новини 10 серпня: суд закрив справу Кернеса, ДТП на Запоріжжі і нова українська САУ
Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
сьогодні, 22:01 Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
Альфред Кох
"Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору
сьогодні, 20:02 "Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору
Борис Немировський
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
сьогодні, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого
сьогодні, 19:01 У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого
Катерина Петренко
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук