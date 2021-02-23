Санкції РНБО проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука були несподіваними. Однак німецькі ЗМІ вважають, що це стало логічною реакцією на небажання Путіна припиняти конфлікт на Донбасі.

Рішення РНБО та президента Володимира Зеленського стали несподіванкою: закриття каналів, заморожені активи та жорсткі санкції проти низки бізнесменів та депутатів. Загалом до списку потрапило 19 компаній та 9 осіб.

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Проте всі заходи відбуваються навколо однієї особи – Медведчука, що наближений до Путіна. Він став втіленням збереження впливу Москви на Україну попри незаконну анексію Криму і війну на Донбасі.

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung пише, що президент України довго вагався щодо цих дій проти Медведчука.

Донедавна Зеленський спирався на компроміси, щоб припинити війну на Сході України. Але зараз Зеленському здається зрозумілим, що Путін не хоче припиняти конфлікт,

– мовиться в матеріалі.

Журналісти видання зазначають, що за результатами опитувань політичних настроїв в країні, кількість людей, які готові голосувати за "Опозиційну платформу – За життя" набрає все більше голосів, а чинний президент – програє цю гонку. До того ж у фракції в Раді є 44 представники, а партія ОПЗЖ є другою після "Слуги народу".

Як на українців впливали медведчуківські канали

Видання зазначає, що проросійські телеканали систематично висвітлювали події через призму дезінформації та неправдивими заявами. Наприклад, медведчуквіські канали не називали анексію Криму, а мовили, що Москва запобігла "майбутній великій війні". Або подавали новини про війну на Сході України, що її ніби розпочали "українські змовники", які насправді були росіянами.

Німецькі колеги зазначають, що у голови ОПЗЖ від 2014 року був тихий союз з тодішнім президентом Петром Порошенком. Медведчуківські ЗМІ рекламували Порошенка, а Петро Олексійович надав можливість розширити свій вплив засланому козачку Кремля.

У 2014 році США внесли кремлівського ставленика у список санкційних осіб, бо він ніс "загрозу суверенітету та територіальній цілісності" України. Але Україна не відреагувала на це власними санкціями.

Про санкції проти Медведчука

2 лютого 2021 року РНБО запровадила санкції проти Козака. Під обмеження потрапили також канали Zik, 112 і Newsone, якими фактично керував Медведчук.

19 лютого 2021 року РНБО запровадило низку санкцій проти кума Путіна та його дружини – проти Віктора Медведчука та Оксани Марченко.

З повним переліком об'єктів, якими володіє Віктор Медведчук, можна ознайомитись тут.

Санкції РНБО проти Тараса Козака та Віктора Медведчука / Інфографіка 24 каналу