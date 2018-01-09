Німецький політик отримав догану за расистський твіт

Депутату Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Єнсу Маєру керівництво партії оголосило догану. Це сталося через те, що Twitter політика містив образливий допис на адресу сина тенісиста Бориса Беккера.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Керівництво фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі у понеділок, 8 січня, одноголосно підтримало рішення оголосити догану депутатові Єнсу Маєру за расистський твіт, про це повідомив речник президії партії.

Варто зазначити, що кілька днів тому на сторінці Єнса Маєра в Twitter з'явився допис, який містив образу на адресу сина німецького тенісиста Бориса Беккера – Ноа. У твіті Ноа Беккера названо "напівнегром". Допис стосувався інтерв’ю, в якому Беккер зазначив, що, на його думку, у порівнянні з Парижем чи Лондоном, Берлін є доволі "білим" містом. Він розповів, що зазнавав нападів та образ через свій темний колір шкіри.

Маєр на засіданні керівництва фракції запевняв, що твіт написав співробітник, якого він вже звільнив. Він заявив, що шкодує через цей випадок, і попросив вибачення у Ноа Беккера, керівництва та членів партії. Маєр, який належить до правонаціоналістичного крила партії, стверджує, що цей твіт не відповідає його переконанням.

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Раніше адвокат Ноа Беккера повідомив, що його клієнт подав до суду на Маєра за образу. Батько Ноа – легенда тенісу Борис Беккер – висловив сумнів, що твіт написав не Маєр, зазначивши, що такі дії притаманні правопопулістам. У статті для видання Welt am Sonntag він закликав до активної боротьби з расизмом та нетерпимості до його проявів.