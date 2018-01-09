Ніна Южаніна: Амністії для "євроблях" не буде

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна висловила свою позицію, як треба вирішувати питання авто на іноземних номерах. І до неї варто прислухатись, адже саме цей комітет розробляє законопроект, який має вирішити питання "євроблях".

За словами Ніни Южаніної, автомобілі на іноземних номерах порушують не лише митні правила. Вони також часто порушують правила дорожнього руху, а більшість з них навіть не мають полісу страхування цивільної відповідальності. Тобто взагалі не несуть ніякої відповідальності на дорозі. "Проблеми з цим нікуди не зникли, а навпаки проблема загострилася, адже таких автомобілів стало значно більше за останній час. Тому з цим треба щось робити", - говорить Ніна Южаніна в інтерв’ю НВ Бізнес.

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В той же час зняти всі мита і податки при імпорті в Україну автомобілів з країн Євросоюзу не можна. Адже всі вони мають економічне підґрунтя. Робити просто так нічого взагалі не можна в економіці. На все треба мати розрахунки, прорахунки із усіх питань. Ми маємо зрозуміти і отримати від Міністерства економіки висновки щодо того, яке економічне майбутнє у нашої автомобілебудівної галузі.

Також ми маємо отримати від Асоціації міст, від інших міністерств, які пов'язані із розрахунками, дані щодо пропускної спроможності наших доріг. Тобто реальна кількість автомобілів, той обсяг, який витримають наші дороги. Такі розрахунки робляться в усіх європейських країнах.

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Виходячи з таких розрахунків, слід вже встановлювати додаткові обмеження. Нам часто приводять досвід країн Євросоюзу, мовляв, там існують нульові ставки на акциз, відсутні будь-які податки при ввезенні автомобілів. Але ж ми знаємо про те, який високий екологічний податок там існує для автомобілів, які доходять до певного віку.

Я впевнена, треба шукати своє рішення для України і воно має бути точно не таким, як хотілось би одній стороні. Воно має бути точно компромісним.

Ніна Южаніна наводить приклад країн-сусідів, які мали таку саму проблему – Білорусь та Молдова. Наприклад, у Молдові був застосований знижуючий коефіцієнт до діючих ставок акцизного податку і всіх інших податків.

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Так точно і Україна може підійти до цього питання. Я передала всі матеріали активістам, для того щоб вони змогли ознайомитися, розібратися і зрозуміти це. Якщо ми візьмемо досвід Молдови, просто перепишемо все під копірку, чи влаштовує їх такий варіант? Я думаю, що ми найближчим часом отримаємо відповіді і будемо рухатися далі. Але точно ні в якому разі не можна робити таку акцію по амністії, тобто дозволити розмитнити автомобіль за безцінок.

Я думаю, що буде справедливо, якщо до діючої шкали ставок акцизного податку ми застосуємо певний коефіцієнт. Наприклад, вони сплатять 25-30% від встановленої ставки акцизного податку. Але з врахуванням тієї шкали, яка в нас зараз є по ставці акцизного податку в залежності від віку автомобіля.

Після цього ми й надалі будемо дотримуватися абсолютно всіх європейських і міжнародних зобов'язань, які ми взяли на себе. У нас точно має бути і транзит, і тимчасове ввезення. Але, звісно, з обмеженням тих осіб, які можуть користуватися таким автомобілями, що перебуватимуть в режимі тимчасового ввезення.

Тобто митний режим тимчасового ввезення надається нерезиденту, який в'їжджає на територію України із строком не більше одного ріку. А передача в управління автомобіля громадянину України – апріорі неможлива.

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Такі самі обмежувальні заходи встановлені зараз і в Молдові, і в Республіці Білорусь. Поліція має право зупиняти такий автомобіль і може транспортувати автомобіль до кордону України. Саме через те, що він буде порушувати митні правила.

За словами Ніни Южаніної, проблема "Євроблях" не затягується спеціально. Якби у нас це була єдина проблема, ми би вже давно її вирішили. До цього часу країна і я особисто, як голова податкового комітету у парламенті, займаємося великою кількістю більш значущих фундаментальних законопроектів, які вкрай потрібні державі.

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В нас просто термін вже збіг щодо прийняття багатьох законопроектів ще 1 жовтня 2017 року. Україна взяла певні зобов'язання, підписуючи угоду про асоціацію і ми вже не встигаємо вчасно їх виконати.

Насправді ця проблема перезріла. Я вважаю, що в нас буде час зібратися всім гілкам влади, для того щоб прийняти для себе остаточне рішення. Я думаю, що ми зможемо підійти до неї вже найближчим часом.

Нагадаємо, що була інформація про можливість розмитнення авто на іноземних номерах за 600 євро.