Про ситуацію з вибухами, обстрілами та займаннями на території України у мережі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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Пошкоджені пожежні частини
Станом на 06:30 горіли склади боєприпасів у селі Ольшаниця Білоцерківського району Київської області.
Крім того, сталося займання штабу Нацгвардії у селі Нові Петрівці. У Межигір'ї пошкоджені 39 пожежно-рятувальних частин. Наразі там проводять відведення особового складу.
Поранені рятувальники
Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у місті Ніжин постраждали 3 співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.