Про ситуацію з вибухами, обстрілами та займаннями на території України у мережі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Пошкоджені пожежні частини

Станом на 06:30 горіли склади боєприпасів у селі Ольшаниця Білоцерківського району Київської області.

Крім того, сталося займання штабу Нацгвардії у селі Нові Петрівці. У Межигір'ї пошкоджені 39 пожежно-рятувальних частин. Наразі там проводять відведення особового складу.

Поранені рятувальники

Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у місті Ніжин постраждали 3 співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Важливо! Росія відкрито розпочала війну проти України. Вранці 24 лютого українці у багатьох містах прокинулися через вибухи. Ворог пішов в атаку. Збройні сили дають відсіч. Ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!