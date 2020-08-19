Міністерство закордонних справ Норвегії вислало співробітника торгової секції диппредставництва РФ. Сталося це після його зустрічі з завербованим норвезьким громадянином.

Російського дипломата оголосили персоною нон ґрата в Норвегії. Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

До теми У Норвегії схопили шпигуна: він міг зливати Росії дані державної важливості

У МЗС Норвегії вирішили не розкривати ім'я депортованого службовця, але зазначили, що він працював у торговій секції посольства Росії.

Напередодні російський дипломат зустрічався зі шпигуном. І, як повідомив начальник відділу комунікації МЗС Труде Маасайде, працівник консульства вчинив дії, які несумісні з дипломатичним статусом.

Посольство Росії було заздалегідь проінформовано про оголошення свого співробітника персоною нон ґрата. Дипломату дали 72 години, щоб покинути країну.

Що відомо про затриманого шпигуна в Норвегії?

Напередодні в Норвегії затримали місцевого жителя за підозрою в іноземному шпигунстві. Він зізнався, що передавав інформацію російському дипломату за грошову винагороду.



Проти чоловіка вже відкрили кримінальну справу за розголошення державної таємниці. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.

Реакція Росії

Наразі Москва вже офіційно відреагувала на дипломатичний скандал. Зокрема, в коментарі посольства Норвегії в Росії мовиться, що заступника Торгового представника необґрунтовано затримали. Дипломата обшукали, не надали можливості зв'язатися з посольством чи викликати на місце події працівника консульського відділу.

Посольство заявило протест МЗС Норвегії через порушення статусу дипломата.

Крім цього, сенатор Володимир Джапаров наголосив в коментарі "РИА Новости", що відповідь на цю подію буде дзеркальною. І за його словами, дипломата вислали за вказівкою США.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що така ситуація може бути наслідком "русофобської істерії". Тож це створить негативне тло для відносин між Норвегією та Росією.