В Осло, столиці Норвегії, 24 людини опинилися на лікарняних ліжках після нелегальної вечірки у підземному бункері. Госпіталізувати довелося також двох поліцейських, які допомагали евакуйовувати постраждалих.

П'ятеро гостей вечірки перебувають у важкому стані, однак їхньому життю нічого не загрожує. Про це 30 серпня повідомив Norway Today.

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Поліцейські випадково натрапили на жертв вечірки

Напівпритомних учасників рейву випадково знайшли поліцейські на ранок після вечірки. Молоді люди змогли самостійно вийти з бункера, однак їм не вистачило сил добратися до людей і попросити про допомогу.

Зрозумівши, що жертв вечірки може набагато більше, поліцейські викликали підкріплення екстрених служб. Спільними зусиллями вони допомогли евакуювати з бункера усіх постраждалих.



Молодь із бункера довелося евакуйовувати / Фото Foreigner.fi

Загалом, у бункері веселилося приблизно 80 людей. Усі вони – молоді люди віком від 20 до 30 років. Поліцейські закликають усіх відвідувачів нелегальної вечірки прийти до лікарні та здати аналіз крові.

Одному із поліцейських хтось помахав рукою, просячи про допомогу, і поки він спілкувався з цією людиною, з печери вийшло багато гостей вечірки,

– кажуть у поліції.

Причин отруєння є декілька

За даними поліції, причиною отруєння могли стати переносні генератори. Їх використовували для живлення аудіосистем. Підсилити ефект могла погана вентиляція у бункері. Крім того, під час вечірки молоді люди вживали алкоголь та наркотики.

Молодь регулярно влаштовує вечірки у покинутому бункері

Правоохоронці стверджують, що це не перша подія, яка відбулася цього літа на території бункера. Хоча підземне приміщення давно закрили, молодь ламає замок і влаштовує там вечірки.