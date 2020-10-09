На славу Тора й Одіна: у Норвегії виявили давній язичницький храм
У Норвегії знайшли руїни 1200-річного язичницького храму. Споруджений він був на честь древніх скандинавських богів – Тора та Одіна.
Норвезькі археологи наголошують, що руїни – рідкісна знахідка епохи вікінгів, пише Science Alert. Її спорудили за кілька століть до того, як християнство почало панувати в регіоні.
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Що відомо про давній храм
Велика дерев’яна будівля – приблизно 14 метрів у довжину, 8 у ширину та 12 у висоту – попередньо датується кінцем восьмого століття.
Спорудили його на честь древніх скандинавських богів – Тора та Одіна.
Використовували храм для поклоніння і жертвопринесення богам під час сонцестояння влітку та взимку.
Це перший норвезький храм, знайдений в країні,
– розповів археолог Сорен Дінхофф.
За його словами, раніше схожі споруди виявляли у Швеції та Данії.
"Це сильніше виявлення віри, ніж всі маленькі культові місця. Ймовірно, це якось пов’язано з певним класом суспільства, який збудував їх як справжнє ідеологічне шоу", – пояснив Дінхофф.
Як на язичництво вплинуло християнство
Археолог також розповів, що у час спорудження храму у цьому районі почала домінувати елітна група багатих сімей. Цікаво, що будинок богів спорудили за зразком християнських базилік, які мандрівники бачили в південних країнах.
У результаті давньоскандинавські храми мали характерну високу вежу над скатної дахом.
Хоча й будинку вже давно немає, збережені отвори в стовпах свідчать про його форму, зокрема круглі центральні стовпи його вежі.
Призначення стоянки також підтверджує скупчення ям, де готували їжу для релігійних свят. А численні кістки є останками жертвоприношень тварин.
Отвори, які демонструють характерну форму давнього храму / Фото University Museum of Bergen
Реконструкція язичницького храму / Фото University Museum of Bergen