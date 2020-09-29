Напередодні український президент Володимир Зеленський закликав депутатів ухвалити нову Антикорупційну стратегію. Що передбачає цей документ – читайте далі.

Наскільки ця стратегія відповідає сучасним викликам – у прямому ефірі 24 каналу розповіла Анастасія Радіна, голова профільного комітету Ради та експертка "Центру протидії корупції".

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За її словами, цей документ напрацьовували достатньо довго та ретельно. Відповідні робочі наради проводилися у профільному комітеті ще влітку. Натомість у НАЗК почали готувати проєкт стратегії раніше.

Я дуже задоволена цим проєктом. Адже це – комплексний документ, який відповідає усім ключовим проблемам. До того ж, він дає розуміння, як не тільки карати за корупцію, а й фактично зменшувати можливості для неї,

– пояснила Радіна.

"Стратегія щонайменше полегшить ухвалення правильних рішень. Адже ключові речі ми можемо проговорити зараз на цьому рівні, відповідно починати будувати консенсус в парламенті щодо законопроєктів, спрямованих на її виконання", – додала депутатка.

Радіна також відповіла на питання, чи є зараз в Україні політична воля до боротьби з корупцією. "Антикорупційні органи працюють – попри всі, скажімо так, очікування від Конституційного суду, наприклад. Статус НАБУ не був поставлений під питання", – зауважила вона.

Депутатка додала: сподівається, що конкурсна комісія для обрання керівника САП розвіє всі сумніви та хвилювання щодо порядку її формування. "Інакше вся політична відповідальність за це рішення лежатиме, власне, на парламенті", – підсумувала Радіна.

Антикорупційна стратегія: що відомо про законопроєкт

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков назвав 5 головних принципів стратегії:

оптимізація функцій державних органів,

цифрова трансформація та відкриті дані,

зручні законні сервіси,

нетерпимість до корупції серед громадян,

невідворотність покарання.

Повний коментар "слуги народу" Анастасії Радіної: відео 24 каналу