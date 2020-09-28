Президент Володимир Зеленський змінив склад очолюваної ним Антикорупційної ради. Так, глава держави вивів звідти екскерівника Державної митної служби Ігоря Муратова та екскерівника САП Назара Холодницького.

Натомість президент увів до складу Нацради з питань антикорупційної політики першого заступника керівника САП Максима Грищука та заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. Про це мовиться в указі, оприлюдненому на сайті глави держави.

Раніше Уряд схвалив проєкт антикорупційної стратегії: деталі

Хто входить до складу Антикорупційної ради:

Президент Володимир Зеленський.

Глава МВС Арсен Аваков.

Глава СБУ Іван Баканов.

Секретар РНБО Олексій Данілов.

Керівниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.

Керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Перший заступник керівника САП Максим Грищук.

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров.

Чим займається Антикорупційна рада? Це консультативно-дорадчий орган при президентові з питань визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії. Серед її завдань є також аналіз стану запобігання корупції та поліпшення координації між антикорупційними органами.

Цікаво, що за інформацією експертів StateWatch, антикорупційна рада Зеленського не збиралася вже понад рік – з липня 2019-го.