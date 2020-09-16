Уряд схвалив проєкт антикорупційної стратегії: деталі
Кабінет Міністрів схвалив проєкт антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки. Її виконання дасть змогу Україні заощадити до 200 мільярдів гривень на рік.
З 2014 року антикорупційні заходи дозволяють економити до 6% ВВП щорічно. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.
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16 вересня уряд схвалив проєкт антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки.
Це важливий крок для того, аби протидія та запобігання корупції в Україні відбувалися системно, а державні органи працювали для цієї мети як велика команда,
– йдеться у повідомленні.
Голова НАЗК Олександр Новіков під час засідання Кабміну заявив, що 91% громадян вважає корупцію серйозною або дуже серйозною проблемою в державі. Однак Україні з 2017 року немає стратегічного бачення її вирішення.
Тому, за його словами, впровадження антикорупційної стратегії – це питання підвищення довіри громадян до органів влади.
Що забезпечить виконання стратегії:
- За попередніми оцінками, запропоновані антикорупційною стратегією заходи допоможуть Україні економити до 200 мільярдів гривень щороку.
- Крім того, очищення від корупції стане позитивним знаком для інвесторів та допоможе збільшити кількість підприємств та робочих місць.
Головні принципи стратегії:
- оптимізація функцій держорганів;
- цифрова трансформація та відкриті дані;
- зручні законні сервіси;
- нетерпимість до корупції серед громадян;
- невідворотність покарання.
Стратегія зосереджується на протидію та запобігання корупції у 8 таких сферах
- суд, прокуратура і поліція;
- державне регулювання економіки;
- державний і приватний сектори економіки;
- податки і митниця;
- будівництво, земля, інфраструктура;
- сектор оборони;
- охорона здоров'я і соціальний захист;
- система запобігання і протидії корупції.
Далі проєкт стратегії повинен прийняти парламент. Після цього розроблять програму заходів для виконання стратегії.
Зверніть увагу НАЗК не стежитиме за способом життя чиновників, – Новіков
Що відомо про НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Його створення передбачив закон "Про запобігання корупції".
Національне агентство з питань запобігання корупції має превентивну функцію, зокрема щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою. Запуск роботи антикорупційного агентства було однією з вимог ЄС для надання Україні безвізового режиму.
У 2019 році НАЗК повністю перезавантажили. Усіх попередніх членів звільнили та провели прозорий конкурс, на якому переміг Олександр Новіков.