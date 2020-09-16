Кабінет Міністрів схвалив проєкт антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки. Її виконання дасть змогу Україні заощадити до 200 мільярдів гривень на рік.

З 2014 року антикорупційні заходи дозволяють економити до 6% ВВП щорічно. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

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16 вересня уряд схвалив проєкт антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки.

Це важливий крок для того, аби протидія та запобігання корупції в Україні відбувалися системно, а державні органи працювали для цієї мети як велика команда,

– йдеться у повідомленні.

Голова НАЗК Олександр Новіков під час засідання Кабміну заявив, що 91% громадян вважає корупцію серйозною або дуже серйозною проблемою в державі. Однак Україні з 2017 року немає стратегічного бачення її вирішення.

Тому, за його словами, впровадження антикорупційної стратегії – це питання підвищення довіри громадян до органів влади.

Що забезпечить виконання стратегії:

За попередніми оцінками, запропоновані антикорупційною стратегією заходи допоможуть Україні економити до 200 мільярдів гривень щороку.

Крім того, очищення від корупції стане позитивним знаком для інвесторів та допоможе збільшити кількість підприємств та робочих місць.

Головні принципи стратегії:

оптимізація функцій держорганів;

цифрова трансформація та відкриті дані;

зручні законні сервіси;

нетерпимість до корупції серед громадян;

невідворотність покарання.

Стратегія зосереджується на протидію та запобігання корупції у 8 таких сферах

суд, прокуратура і поліція;

державне регулювання економіки;

державний і приватний сектори економіки;

податки і митниця;

будівництво, земля, інфраструктура;

сектор оборони;

охорона здоров'я і соціальний захист;

система запобігання і протидії корупції.

Далі проєкт стратегії повинен прийняти парламент. Після цього розроблять програму заходів для виконання стратегії.

Зверніть увагу НАЗК не стежитиме за способом життя чиновників, – Новіков