Казалось, что прогресс позволит нам победить обстоятельства и нужно лишь дать ученым время. Что вакцины смогут одолеть новую болезнь точно так же, как они прежде помогли победить старые.

До теми Ставлення до вакцин розділило більшість країн світу

Но оказалось, что коронавирус стал историей не про медицинское, а про социальное. И весь этот год человечество изучало свои собственные фобии, которые благодаря вакцинации внезапно всплыли на поверхность.

Магическое мышление. Готовность покориться неизбежному. Теории заговоров. Дефицит доверия. Кризис образования. В каждой стране нашлись те, кто пользуется всеми благами цивилизации, но при этом яростно готов отрицать правила, по которым эта цивилизация устроена.

И это противостояние перекочует в следующий – 2022 год.

Что будет в 2022 году

Мы будем спорить о частном и общественном. О том, как соотносятся индивидуальные права с интересами коллективного выживания. О том, где пролегают границы персональной свободы и как выглядит уравнение общей безопасности.

Нам придется заново определять рамки нормы. Пандемия доказала, что не все точки зрения имеют право на существование, а принцип свободы слова не уравнивает научное знание с антинаучными заблуждениями. Люди, которые отрицают риски, сами способны становиться фактором риска и весь вопрос в том, какой ответ будет найден на этот вызов.

Возможно, что следующий год заставит нас пересмотреть свои подходы к медиасреде. Полтора десятилетия назад интернет и социальные сети девальвировали экспертное знание. Специалистом стал считаться тот, кто говорит уверенно и громко.

Во многом именно по этой причине список жертв коронавируса продолжает расти.

Пандемия вскрыла все те проблемы, которые мы раньше старались не замечать. Оказалось, что высшее образование не всегда наделяет человека критическим мышлением. Что врачебный халат не обязательно делает своего обладателя сторонником доказательной медицины.

Мы обнаружили, что даже в самых благополучных странах люди способны отрицать очевидное и верить в невероятное.

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Прежде мы привыкали делить людей на консерваторов и либералов, левых и правых, сторонников прошлого и адептов будущего. Но теперь все наши прежние водоразделы дополнились новым – отношением к прививкам.

И вполне возможно, что коронаскепсис начнет усаживать в общий окоп прежде непримиримых противников, а у политиков в самых разных странах появится искушение стать голосом всех этих напуганных и разъяренных людей.

2022 год может стать годом нового размежевания

Когда отношение к вакцинам и к пандемии будет становиться еще одним маркером для определения "своих" и "чужих". Проблема лишь в том, что в этом противостоянии нет удобного для всех сценария win-win.

Победа одного лагеря будет означать коллективное выживание. Победа другого лагеря будет означать строго противоположное.

Доказано 2021 годом.