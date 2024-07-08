Дві пілотні точки вже запрацювали у Львові та Тернополі. На черзі ще 8 ОККО Drive на АЗК у Львові, зазначає 24 Канал.

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Мережа ОККО виходить в нову для паливного рітейлу нішу

Сучасні АЗК вже давно перестали бути місцем, куди заїжджають суто для заправки пальним. Сьогодні вони пропонують значно більше опцій. Поряд з паливною конкуренцією, все більше загострюється конкуренція у площинах сервісів, смачної кави та їжі, швидкості обслуговування та діджиталізації. ОККО завжди були трендсеттерами і зараз ми формуємо нову для паливного рітейлу України нішу – швидке обслуговування у форматі ОККО Drive. Впевнена, новий сервіс сподобається нашим клієнтам,

– коментує операційний директор мережі ОККО Олена Ворошило.

Для того, щоб скористатися сервісом, треба під’їхати до стійки з меню на території комплексу, зробити вибір, після чого – переїхати до вікна видачі, розрахуватися у зручний спосіб і забрати сформоване та запаковане замовлення за лічені хвилини. Замовити можна як добре знайомі клієнтам страви з асортименту кафе – піцу, бургери, хотдоги, снеки, випічку, каву/чай, освіжаючі напої, так і товари з магазину.



Тепер, щоб замовити їжу та напої водіям не потрібно виходити з автомобіля / Фото ОККО

Наразі ОККО Drive вже працює на АЗК у Львові по вулиці Науковій, 2 А та новому нещодавно відкритому АЗК поблизу Тернополя у селі Гаї-Гречинські по вулиці Львівській, 9.

Ідея відкрити на АЗК ОККО сервіс замовлення з авто з’явилася ще до війни. Тестовий ОККО Drive було відкрито на АЗК у Львові по вулиці Личаківські у 2021 році, і на ньому було відпрацьовано всі процеси і проаналізований попит клієнтів.

У 2023 році ОККО повернулася до реалізації проєкту у доопрацьованому і оновленому форматі, і запланувала інвестиції у відкриття Drive на рівні близько 1,8 мільйона доларів у 2024 році. Для стійок замовлення та видачі страв був розроблений та втілений сучасний футуристичний дизайн.

Мережа постійно працює над впровадженням нових можливостей і сервісів для клієнтів. Так, водії та пасажири можуть розраховуватися безпосередньо на колонці, скориставшись сервісом OKKO Pay; компанія встановила 20 двосторонніх кас, в планах на цей рік плюс ще 80; страви з меню ОККО та товари з магазину можна замовити через сервіси доставки Glovo та Bolt.