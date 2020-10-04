Вдруге не захотіла ставати незалежною: результати референдуму щодо Нової Каледонії
Мешканці Нової Каледонії вдруге проголосували за те, щоб залишитися частиною Франції. Згідно з попередніми результатами, явка на референдумі склала 85,64%
Понад 50% опитуваних не бажають, щоб Нова Каледонія отримала повний суверенітет і стала незалежною. Про це повідомили на сайті Le Figaro.
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Результати голосування
За те, щоб Нова Каледонія вийшла зі складу Франції, у 2018 році проголосували 56,67%. Цього ж разу частка тих, хто не підтримує ідею незалежності, менша – 53,26%.
"Каледонці підтвердили своє бажання залишити Нову Каледонію у складі Франції. Це знак довіри до Республіки. Я чую і голоси тих, хто висловився на підтримку незалежності. Разом ми побудуємо Нову Каледонію майбутнього", – зазначив президент Франції Еммануель Макрон.
Що відомо про Нову Каледонію?Це заморське володіння Франції з особливим статусом, що розташоване в Тихому океані неподалік від Австралії. Ці острови в 1774 році відкрив англієць Джеймс Кук. Їх населяють приблизно 240 тисяч людей. З них понад 40% становлять канаки – корінний народ острова. Ще понад 25% – європейці, з яких більшість французів. Решта – народи довколишніх островів і південно-східної Азії.
Референдум щодо суверенітету Нової Каледонії: коротко
- Нумейський договір 1998 року передбачив можливість проведення 3 референдумів про незалежність території.
- Перший референдум відбувся у 2018 році, а референдум 4 жовтня став вже другим.
- Нова Каледонія до 2022 року може організувати ще один, остаточний референдум щодо свого статусу.