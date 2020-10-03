Заморська територія Франції роздумує про незалежність – проведуть референдум
Нова Каледонія, яка є заморським володінням Франції з особливим статусом, у неділю, 4 жовтня, проведе референдум про незалежність. Аналогічний вже проводили в листопаді 2018 року, але тоді 56,7% жителів островів висловилися проти.
У новому референдумі зможуть взяти участь близько 180 тисяч мешканців островів, повідомляє RFI.
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На референдум винесуть одне єдине питання: "Чи бажаєте ви, щоб Нова Каледонія отримала повний суверенітет і стала незалежною державою?".
Нова Каледонія увійшла до складу Французької імперії в 1953 році. У 1980 – 1990-их роках відбулися масові заворушення, у ході яких місцеві аборигени вимагали незалежності.
Тоді в 1998 році був підписаний Нумейський договір, який передбачає можливість проведення до трьох референдумів про незалежність території. У 2018 році відбувся перший такий, а от референдум 4 жовтня стане вже другим.
Відтань від Франції до Нової Каледонії: карта
Що відомо про Нову Каледонію?
Це заморське володіння Франції з особливим статусом, що розташоване в Тихому океані неподалік від Австралії. Європейці відкрили ці острови в 1774 році – це зробив англієць Джеймс Кук.
Острови населяють близько 240 тисяч людей. З них трохи більше як 40% становлять канаки – корінний народ острова. Ще близько 25% – європейці, з яких більшість французів. Решта – народи довколишніх островів і південно-східної Азії.