У Женеві, яку вважають одним із найдорожчих для мешкання міст світу, запровадять мінімальну зарплату – 23 франки за годину (це приблизно 700 гривень). Так вирішили містяни на референдумі, адже вважають, що за менші гроші у період пандемії вижити неможливо.

Про результати референдуму у швейцарському кантоні Женева, який відбувся у неділю, 27 вересня, розповіли у виданні DW.

До слова Швейцарці на референдумі проголосували проти припинення вільного пересування з ЄС

Мешканці міста підтримали ініціативу запровадження мінімальної заробітної плати – 23 швейцарських франки (це приблизно 21 євро, 25 доларів США або 700 гривень) на годину.

Проти цього (а мовиться про законодавче закріплення розміру мінімальної зарплати) виступав уряд кантону і правоцентристські партії. Партії лівого спектра були тільки за.

Зауважимо, у Женеві вже двічі голосували щодо ідеї про мінімальну зарплату, але висловлювалися проти. Однак на тлі пандемії COVID-19 й через негативні її наслідки для економіки цього разу 58% учасників голосування були за.

Що відомо про погіршення економічної ситуації у Женеві? Ситуація у Швейцарії дійсно не надто, якщо порівнювати з 2019 роком, добра.



Якщо за роботу платять менше за 23 швейцарських франки на годину (а роботодавці під час кризи цим грішать), то жити гідно у Женеві просто не можливо.



Щонайменше, так вважають місцеві мешканці, як передавало інформагентство



Тож людям доводилося навіть стояти у чергах за соціальними продуктами, товарами першої необхідності, допомогою. І це при тому, що:



– оренда типової квартири на три кімнати у місті не коштує менше за 3000 франків (90 000 гривень),

– а чашку кави можна купити хіба за 5 франків (150 гривень). Ситуація у Швейцарії дійсно не надто, якщо порівнювати з 2019 роком, добра.Якщо за роботу платять менше за 23 швейцарських франки на годину (а роботодавці під час кризи цим грішать), то жити гідно у Женеві просто не можливо.Щонайменше, так вважають місцеві мешканці, як передавало інформагентство AFP Тож людям доводилося навіть стояти у чергах за соціальними продуктами, товарами першої необхідності, допомогою. І це при тому, що:– оренда типової квартири на три кімнати у місті не коштує менше за 3000 франків (90 000 гривень),– а чашку кави можна купити хіба за 5 франків (150 гривень).

Додамо, що у Швейцарії 2 з 26 кантонів (Юра й Невшатель) мінімальну зарплату (20 франків за годину) запровадили дещо раніше. Женева стане третім.

Для порівняння: проєкт держбюджету України на 2021 рік передбачає, що мінімальна зарплата з 1 січня 2021 року становитиме 6 000 гривень на місяць.



За стандартних умов (повна ставка та 40-годинний робочий тиждень), оплата за годину роботи становитиме приблизно 34 гривні. Що у понад 20 разів менше, ніж у Швейцарії.



При цьому чашка кави в Україні коштує у середньому 25 гривень – лише у 6 разів менше, ніж у Швейцарії. А оренда трикімнатної квартири – 10 000 у середньому, що у 9 разів менше за ціну в Женеві.

У Женеві мешкають трохи більше за 200 000 людей: розташування на карті