700 гривень за годину, інакше не виживеш: у Женеві встановили мінімальну зарплату на референдумі
У Женеві, яку вважають одним із найдорожчих для мешкання міст світу, запровадять мінімальну зарплату – 23 франки за годину (це приблизно 700 гривень). Так вирішили містяни на референдумі, адже вважають, що за менші гроші у період пандемії вижити неможливо.
Про результати референдуму у швейцарському кантоні Женева, який відбувся у неділю, 27 вересня, розповіли у виданні DW.
До слова Швейцарці на референдумі проголосували проти припинення вільного пересування з ЄС
Мешканці міста підтримали ініціативу запровадження мінімальної заробітної плати – 23 швейцарських франки (це приблизно 21 євро, 25 доларів США або 700 гривень) на годину.
Проти цього (а мовиться про законодавче закріплення розміру мінімальної зарплати) виступав уряд кантону і правоцентристські партії. Партії лівого спектра були тільки за.
Зауважимо, у Женеві вже двічі голосували щодо ідеї про мінімальну зарплату, але висловлювалися проти. Однак на тлі пандемії COVID-19 й через негативні її наслідки для економіки цього разу 58% учасників голосування були за.
Що відомо про погіршення економічної ситуації у Женеві?Ситуація у Швейцарії дійсно не надто, якщо порівнювати з 2019 роком, добра.
Якщо за роботу платять менше за 23 швейцарських франки на годину (а роботодавці під час кризи цим грішать), то жити гідно у Женеві просто не можливо.
Щонайменше, так вважають місцеві мешканці, як передавало інформагентство AFP.
Тож людям доводилося навіть стояти у чергах за соціальними продуктами, товарами першої необхідності, допомогою. І це при тому, що:
– оренда типової квартири на три кімнати у місті не коштує менше за 3000 франків (90 000 гривень),
– а чашку кави можна купити хіба за 5 франків (150 гривень).
Додамо, що у Швейцарії 2 з 26 кантонів (Юра й Невшатель) мінімальну зарплату (20 франків за годину) запровадили дещо раніше. Женева стане третім.
У Женеві мешкають трохи більше за 200 000 людей: розташування на карті