У Швейцарії 27 вересня відбувся референдум, на якому більшість громадян виступили проти обмеження вільного пересування з країнами Євросоюзу.

За попередніми даними, ідею обмеження приїзду іноземців з ЄС не підтримали 63% виборців. А "за" висловилися 37% громадян. Про це повідомляє DW.

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Що відомо про референдум у Швейцарії

Ініціатором проведення всенародного голосування стала правопопулістська Швейцарська народна партія , яка закликала до скасування імміграційної угоди з Євросоюзом. Її уклали ще у 1999 році.

проведення всенародного голосування , яка закликала до скасування імміграційної угоди з Євросоюзом. Її уклали ще у 1999 році. Відповідно до неї, громадяни ЄС отримали право вільно жити і працювати в Швейцарії.

Швейцарська народна партія закликала обмежити кількість громадян ЄС з правом на проживання і роботу в Швейцарії, щоб покласти край "неконтрольованій міграції".

з правом на проживання і роботу в Швейцарії, щоб покласти край "неконтрольованій міграції". Однак на референдумі швейцарці не підтримали ініціативу і проголосували проти.

Якби учасники референдуму підтримали цю ініціативу, уряд країни протягом року мав би укласти з ЄС нову угоду, а в разі провалу переговорів розірвати стару угоду протягом 30 днів після закінчення цього терміну.

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У листопаді 2014 року більшість учасників загальнонаціонального референдуму в Швейцарії проголосувало проти обмеження припливу мігрантів в країну. Зазначалося, що 74% тих, хто проголосував відхилили відповідну вимогу руху "Екопоп".