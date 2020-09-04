Люди, які в'їжджають на територію Швейцарії з України, зобов'язані пройти 10-денний карантин. Нове правило почне діяти вже від 7 вересня.

Якщо особа провела понад 14 днів на території України, після прибуття до Швейцарії, вона мусить упродовж 10 днів дотримуватися умов карантину. Про це заяив швейцарський уряд, повідомляє "Європейська правда".

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Разом із Україною у списку карантинних країн перебувають: Хорватія, Ліван, Лівія та ОАЕ. Водночас із нього виключили Бельгію, Казахстан, Люксембург, Мексику, Оман та ще декілька країн.

Люди, які прибувають до Швейцарії з країн із цього списку, мусять упродовж двох днів повідомити місцеву владу про своє прибуття і поводитися відповідно до встановлених інструкцій.

Що відомо про коронавірус у Швейцарії? Від початку пандемії COVID-19 в Швейцарії зафіксовано 43 532 заражених коронавірусом. Одужали 36 700 осіб, померли 1 732 інфікованих.

Україна в червоній зоні

Через стрімке поширення коронавірусу Україна наразі перебуває у списку країн червоної зони. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що епідеміологічна ситуація у державі не відповідає критеріям, які ЄС визначив для списку зеленої зони. Однак свої кордони для України вже відкрили 48 країн світу. Серед них – Туреччина, Бразилія, Єгипет, Велика Британія та Еквадор.