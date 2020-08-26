Від 1 вересня в Україні зросте мінімальна зарплата і сягне суми у 5 тисяч гривень. У порівнянні з іншими країнами Європи мінімальна сума української зарплати досить скромна. Проте, є і такі держави, де люди мінімально отримують ще менше.

Як свідчать дані Євростату , у державах-членах Європейського Союзу мінімальна заробітна платня сягає від 300 євро і подекуди перевищує 2 тисячі євро.

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Де найнижча зарплата

Як і на початку 2020-го року, Болгарія мала найнижчу валову мінімальну заробітну плату у Європейському Союзі – усього 312 євро.

До списку країн із найменшими мінімальними зарплатами у Європейському Союзі віднесли 4 держави: там мінімалка не сягає і пів тисячі євро:

Болгарія – 312 євро;

Латвія – 430 євро;

Румунія – 461 євро;

Угорщина – 452 євро.

Втім, ці суми все одно значно більші, ніж мінімальна зарплатня в Україні. 25 серпня Верховна Рада проголосувала за підняття мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5 тисяч гривень. За сьогоднішнім курсом євро – це близько 156 євро.

Десять держав-членів, розташованих переважно на сході і півдні ЄС, мають мінімальну заробітну плату між 500 євро та тисячею євро на місяць:

Хорватія – 537 євро;

Чехія – 546 євро;

Словаччина – 580 євро;

Польща – 583 євро.

Естонія – 584 євро;

Литва – 607 євро;

Португалія – 741 євро;

Греція – 758 євро;

Мальта – 777 євро;

Словенія – 941 євро.

Де найвища зарплата

У решті 7 держав-членів на заході та півночі ЄС мінімальна заробітна плата перевищувала тисячу євро на місяць:

Іспанія – 1 108 євро;

Франція – 1 539 євро;

Німеччина – 1 584 євро;

Бельгія – 1 626 євро;

Нідерланди – 1 680 євро;

Ірландія – 1 707 євро;

Люксембург – 2 142 євро.

Для порівняння, у липні 2020 року мінімальна заробітна плата в США становила 1 122 євро на місяць.

Зарплати у країнах-не членах Європейського Союзу

Велика Британія – 1 583 євро;

Албанія – 209 євро;

Північна Македонія – 282 євро;

Чорногорія – 331 євро;

Сербія – 344 євро;

Туреччина – 383 євро.

Країни пострадянського простору

Україна – 153 євро (перед підвищенням у вересні – 24 канал);

Молдова – 141 євро;

Росія – 133 євро;

Білорусь – 124 євро.

Отже, з цього випливає, що на середину липня 2020 року меншу мінімалку, ніж в Україні, отримують лише громадяни найближчик країн-сусідок: Росії, Білорусі і Молдови.

Примітка. Мінімалки не мають Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія та Швеція.



Зарплати у посткомуністичних країнах Європи / Інфографіка 24 каналу

