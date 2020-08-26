Нова мінімалка в Україні: хто в Європі заробляє менше за українців – рейтинг зарплат
Від 1 вересня в Україні зросте мінімальна зарплата і сягне суми у 5 тисяч гривень. У порівнянні з іншими країнами Європи мінімальна сума української зарплати досить скромна. Проте, є і такі держави, де люди мінімально отримують ще менше.
Як свідчать дані Євростату, у державах-членах Європейського Союзу мінімальна заробітна платня сягає від 300 євро і подекуди перевищує 2 тисячі євро.
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Де найнижча зарплата
Як і на початку 2020-го року, Болгарія мала найнижчу валову мінімальну заробітну плату у Європейському Союзі – усього 312 євро.
До списку країн із найменшими мінімальними зарплатами у Європейському Союзі віднесли 4 держави: там мінімалка не сягає і пів тисячі євро:
- Болгарія – 312 євро;
- Латвія – 430 євро;
- Румунія – 461 євро;
- Угорщина – 452 євро.
Десять держав-членів, розташованих переважно на сході і півдні ЄС, мають мінімальну заробітну плату між 500 євро та тисячею євро на місяць:
- Хорватія – 537 євро;
- Чехія – 546 євро;
- Словаччина – 580 євро;
- Польща – 583 євро.
- Естонія – 584 євро;
- Литва – 607 євро;
- Португалія – 741 євро;
- Греція – 758 євро;
- Мальта – 777 євро;
- Словенія – 941 євро.
Де найвища зарплата
У решті 7 держав-членів на заході та півночі ЄС мінімальна заробітна плата перевищувала тисячу євро на місяць:
- Іспанія – 1 108 євро;
- Франція – 1 539 євро;
- Німеччина – 1 584 євро;
- Бельгія – 1 626 євро;
- Нідерланди – 1 680 євро;
- Ірландія – 1 707 євро;
- Люксембург – 2 142 євро.
Для порівняння, у липні 2020 року мінімальна заробітна плата в США становила 1 122 євро на місяць.
Зарплати у країнах-не членах Європейського Союзу
- Велика Британія – 1 583 євро;
- Албанія – 209 євро;
- Північна Македонія – 282 євро;
- Чорногорія – 331 євро;
- Сербія – 344 євро;
- Туреччина – 383 євро.
Країни пострадянського простору
- Україна – 153 євро (перед підвищенням у вересні – 24 канал);
- Молдова – 141 євро;
- Росія – 133 євро;
- Білорусь – 124 євро.
Отже, з цього випливає, що на середину липня 2020 року меншу мінімалку, ніж в Україні, отримують лише громадяни найближчик країн-сусідок: Росії, Білорусі і Молдови.
Зарплати у посткомуністичних країнах Європи / Інфографіка 24 каналу