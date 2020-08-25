Розрив між рівнем життя поляків та українців зростає відколи Польщу прийняли до ЄС. Як польські зарплати та пенсії обігнали українські?

Хоч Польща й далеко не найрозвиненіша країна ЄС, вона найкраще справляється з кризами. Так було у 2008 і так буде й цьогоріч за прогнозами Єврокомісії. Як Польщі вдається чинити опір кризі ми писали у матеріалі В чому секрет Польщі: економіка країни зазнає найменших втрат у Європі. А наскільки рівень життя у Польщі вищий, ніж в Україні покажуть економічні показники, такі як зарплати, пенсії, ВВП тощо, які ми проаналізували в матеріалі 24 каналу.

Рівень життя в у Польщі

Зарплати

У 2020 мінімальна зарплата в Польщі – 2 600 злотих. Це трохи більше 19 100 гривень чи 700 доларів. Для порівняння в Україні мінімальна зарплата становить 4 723 гривні. З 1 вересня очікують підняти "мінімалку" до 5 тисяч. Та мінімальні виплати в Україні залишаться відчутно нижчими.



Польська валюта – злотий / Фото з відкритих джерел

Середня зарплата поляків у червні становила майже 5 300 злотих, як повідомляє tvn24. Це понад 39 тисяч українських гривень або понад 1 400 доларів. Українці отримують значно менше. Середня зарплата в Україні в липні склала 11 579 гривень, за даними Держстату, що майже в 3,5 раза менше.

Найвищими зарплатами можуть похвалитися жителі Люксембургу, які мінімально отримують понад 2 400 доларів, що еквівалентно майже 67 тисячам гривень, згідно з даними сайту countryeconomy.com.

Пенсії

Мінімальна пенсія в Польщі за віком становить 1 200 злотих. Її підняли у червні. Це трохи більше 8 800 гривень або 323 долари. В Україні мінімальна пенсія становить 1 712 гривень, що в 5 разів менше.



Пенсіонери в Польщі / Pixabay

В Україні чоловіки та жінки з наступного року виходитимуть на пенсії однаково – в 60 років. Наразі чоловіки виходять в 60, а жінки в 59 років і 6 місяців. У Польщі є різниця: жінки виходять у 60 років, а чоловіки у 65.

Тож доходи пенсіонерів у Польщі, хоч і низькі для Європи, але значно вищі, ніж в Україні.

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ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. В Польщі за 2019 рік ВВП на душу населення становив 15 595 доларів, а в Україні – 3 660 доларів.

Хоча за іншим показником, ВВП на душу населення на основі паритету купівельної спроможності, різниця не настільки разюча – 9 775 доларів в України проти 33 685 доларів у Польщі.

Економіка Польщі

ВВП

У 2019 номінальний ВВП Польщі становив 566 мільярдів доларів. В Україні – 153,78 мільярда доларів, що майже в 4 рази менше.

Імпорт/експорт

Польща – важливий торговельний партнер України, але для нас вона важливіша, ніж ми для неї. У 2019 Польща стала другою країною, в яку Україна експортувала найбільше товарів та четвертою, з якої імпортувала.

Натомість Україна навіть не потрапила у десятку країн, в які Польща експортує, зайнявши частку всього у 2,1%. Частка українського імпорту в Польщі ще нижча – 1,2%.

Найбільше Польща співпрацює з країнами Європи (Німеччини, Чехії та Великобританії), а також з Росією та Китаєм.



Торгівля в Польщі / figurniysergey.com

В чому секрет успіху Польщі

Така різниця у рівні життя українців та поляків пов’язана перш за все з тим, що Польща є частиною Євросоюзу, який вливає значні кошти в регіон. Саме завдяки цій допомозі Польщі й вдалося розвинутися.

Як ЄС фінансує Польщу

У період між 2007 та 2013, Польща отримала 56 мільярдів фунтів (приблизно 74 мільярди доларів) фінансування від ЄС. В той час як країни потерпали від кризи та зростав рівень безробіття, Європа вкладала величезні гроші в польську економіку, особливо сферу будівництва. З 2014 по 2020 на Польщу виділили ще 60 мільярдів фунтів (78 мільярдів доларів), пише Reuters.

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Зараз ЄС знову продовжує вкладати гроші у Польщу. Зокрема, у березні, коли пандемія лиш наростала у Європі, ЄС розпланував виділення коштів на кожну з країн-членів для боротьби з COVID-19. Цікаво, що на Польщу виділили найбільшу суму – 7,43 мільярда євро. При тому, що країна була далека від лідерів по захворюванню. До прикладу, на Італію, де на той час захворювання було найвищим, виділили значно меншу суму – 2,32 мільярда євро.