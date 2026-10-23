Війна переходить під землю: деталі операції "Велес" на Харківщині

Понад 100 окупантів "примусово демобілізовано", ще понад три десятки потрапили в полон. Про це пише Юрій Федоренко.

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Маю за честь повідомити, що в цій операції, яка проводилася під командуванням Корпусу "Хартія", безпосередньо брала участь 429-та окрема бригада безпілотних систем “Ахіллес”. Ми не перший рік разом боронимо Куп'янщину й знаємо тут не просто кожну посадку, а кожен кущ.

Як вдалося досягнути успіху

Успіх операції "Велес" – результат максимально злагодженої роботи кількох підрозділів Сил оборони України, зокрема бригади НГУ "Хартія", окремого штурмового полку "Р.У.Г", полку безпілотних систем "Лава", а також підрозділів Головного управління розвідки – легіону "Свобода Росії" та РДК. Контрнаступальні дії відбувалися одночасно в небі, на землі та під землею.

Рік тому під Куп'янськом ми діставали ворога з-під землі. Це не фігура мови: у середині вересня 2025 року противник спробував проникнути в місто через магістральну газову трубу. Нам вдалося ліквідувати загрозу. Паралельно ми вивчали тактику росіян.

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Як зазначає командир 2-го корпусу "Хартія" Ігор Оболенський: "Вивчали, як і що робить противник, і в якийсь момент самі пішли під землю". Наскільки нам вдалося опанувати тактику ведення бойових дій під землею, свідчать результати операції "Велес".

Ця операція ввійде до підручників з військової справи

Можливо, ця операція стане ще однією главою епосу під назвою "Битва за Куп'янськ", а також окремим параграфом у підручниках із військової справи. Військові аналітики обговорюють можливість визнання підземного середовища окремим доменом війни.

Якщо раніше підземні споруди здебільшого відігравали роль пасивного укриття, то зараз, в умовах абсолютної прозорості поля бою, активні бойові дії переносяться під землю.

Під час операції "Велес" 2-й корпус НГУ "Хартія" застосував власні технологічні рішення для зв'язку, навігації та життєзабезпечення. Але це лише невеличкий фрагмент розвитку підземної інфраструктури. Цілком можливо, що вже найближчим часом виникнуть цілі напрями підземних технічних рішень.

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До речі, словосполучення "підземна інфраструктура війни" – це не лише про фронт, а й про тил. В умовах постійного повітряного терору українським підприємствам також має сенс іти під землю. Це звучить як надскладний виклик, але досвід таких країн, як Ізраїль та Іран, свідчить про те, що в певних випадках це необхідно. Ба більше, це одна з умов економічної стійкості держави.

Попри всі випробування та проблеми, ми шукаємо й знаходимо нові рішення. Сучасна війна – постійне змагання технологій, і нам вдається утримувати ініціативу. Українці – чемпіони світу з адаптивності. Кожен наш день – це виграний бій, а іноді – битва. Рано чи пізно всі ці локальні, на перший погляд, перемоги перетворяться на велику Перемогу. Слава Україні!