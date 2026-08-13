Реактивні "Герані" замість роїв дронів: Росія змінює тактику нічних атак, – ISW

Російські окупаційні війська оновили підхід до нічних обстрілів України, зробивши ставку на швидкісні реактивні безпілотники. Замість тисячних роїв ворог тепер використовує менші групи дронів, які ефективніше проривають протиповітряну оборону та прокладають шлях для балістичних ракет.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яку тактику використовує Росія для запусків дронів?

Військова розвідка фіксує нарощування виробництва нових моделей БпЛА та накопичення тисячного арсеналу для майбутніх атак.

Наразі російські сили відмовилися від надмасованих залпів по 600 – 1000 безпілотників, які були характерні для початку 2026 року. Тепер під час однієї атаки окупанти зазвичай запускають від 150 до 300 дронів типу "Герань". Зменшення кількості компенсується переходом на потужніші реактивні моделі, які українським силам ППО значно важче перехопити.

Виробництво та накопичення нових безпілотників

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило виданню "Мілітарний", що Росія зупинила випуск "Герань-3" – реактивної адаптації "Герань-2" із системою навігації "Комета-М12". Натомість виробництво повністю сфокусовано на сучасніших "Герань-4" та "Герань-5". Щомісяця на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу, зокрема в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, виготовляють близько 3000 таких ударних БпЛА.

Ворог активно намагається розширити свої виробничі потужності. Супутникові знімки за початок липня 2026 року зафіксували триваюче будівництво нових цехів на території "Алабуги", яке розпочалося ще в травні. Станом на серпень 2026 року Росія вже накопичила на складах близько 6200 безпілотників типу "Герань" для забезпечення майбутніх ударів по українській території.

Технологічні перегони та балістична загроза

Обмежені виробничі можливості не дозволяють російській армії постійно підтримувати атаки з використанням величезної кількості дронів. Тому поточна тактика полягає у використанні реактивних БпЛА для перенасичення та відволікання української протиповітряної оборони. Це створює умови для того, щоб балістичні ракети могли ефективніше пробивати захист і вражати визначені цілі, користуючись дефіцитом антибалістичних перехоплювачів в Україні.

Аналітики зазначають, що динаміка між російським виробництвом дронів та українськими інноваціями у сфері перехоплення є яскравим прикладом циклу наступу та оборони. Як тільки Україна розробить достатні контрзаходи для масового збиття реактивних безпілотників, Росія може знову повернутися до тактики надвеликих ройових атак, щоб спробувати перевантажити оновлену систему ППО.

Нагадаємо, у ніч проти 13 серпня Росія запустила по Україні 133 ударні дрони, зокрема "Шахед", "Гербери" та "Пародії". Українська ППО збила або подавила 111 БпЛА, однак зафіксовано влучання на 15 локаціях та падіння уламків на 16.