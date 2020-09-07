Нова хвиля масового насильства в Білорусі: після тритижневої паузи вчора ввечері поновилися масові побиття і викрадання громадян в білоруських містах. Далі –оригінал російською.

Новацией является то, что людей бьет не ОМОН, как 9 – 12 августа, а группы одетых в гражданское людей с резиновыми дубинками. Внешне это выглядит как операция некой анонимной мафии.

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Кто бьет мирных протестующих в Беларуси?

То, что раньше считалось государством, теперь предпочитает действовать вне символических рамок "государственного порядка".

Люди с дубинками в штатском не связаны ответственностью перед законом, нормами красного креста и проч. Они избивают всех, кто попадется под руку и в ком подозревают принадлежность к протестам, бьют витрины магазинов и кафе, хватают людей, затаскивают их в микроавтобусы без номеров, которые вот уже месяц ездят по беларусской столице.

Такие же люди без формы похитили в центре Минска Марию Колесникову и увезли в неизвестном направлении.