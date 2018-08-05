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Нова епопея із українськими туристами: відпочивальники не можуть вилетіти з Туреччини

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Українські туристи знову застрягли в Анталії
Українські туристи знову застрягли в Анталії / Фото з вільних джерел

Українські туристи знову втрапили у халепу: одна частина відпочивальників не може вилетіти із турецького курорту Анталія, інша – потрапити туди.

Про це інформує прес-центр Міжнародного аеропорту "Львів".

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UTN3216 Анталія-Львів затримується в Анталії до 17-30 (плановий виліт 10-35). UTN3215 Львів-Анталія затримується у Львові до 20-30 (плановий виліт 14-45),
– йдеться у повідомленні.

Чому рейси затримуються – невідомо.

Додамо, що Azur Air, чиї рейси відмінили, є передовою російською чартерною авіакомпанією.

Нагадаємо, у липні українські відпочивальники вже застрягали на турецькому курорті. Тоді з турецької Анталії не могли вилетіти 543 українські туристи. Все – через непорозуміння між туроператором та авіаперевізником. Туристів обслуговував туроператор "JoinUp!", якого українські відпочивальники й звинувачували у затримці рейсів.

Теги: Новини України авіація Новини Львова Українські туристи застрягли за кордоном Новини Туреччини
Джерело: 24 канал
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