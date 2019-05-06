Нова газова криза – спосіб підвищити ціну, – експерт

Заяви про нову газову кризу можна розглядати як підготовку до підвищення цін на газ, зокрема для населення, ТКЕ, бюджетних установ. Ніякого економічного обґрунтування тут не існує, це виключно бажання керівників газових монополістів збільшити власні прибутки.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив кандидат економічних наук, викладач Запорізького національного університету Костянтин Денисов, коментуючи заяви голови "Нафтогазу" про високу ймовірність нової газової кризи для України з боку Росії.

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Чому Коболєв заговорив про нову газову кризу?На його думку, Росія спробує створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з 1 січня, як це було в 2009. Ця криза дасть змогу Росії "проштовхнути" власний інтерес. В України та Росії закінчується договір і "Газпром" на перемовинах "займає позицію незрозумілу і тягне час", вважає Коболєв.

Данисов нагадав: урядова статистика свідчить – від 2016 року Україна взагалі не купує газ напряму з Росії (див. діаграму). Вже три повних роки поспіль 100% імпортного газу ми отримуємо з Європи, хоча він перед тим закуповується нею у "Газпрому". Якщо зважати на це, то "штучна газова криза" більш небезпечна для Європи, хоча Росія навряд чи наважиться на енергетичні війни.

Штучна газова криза з боку Росії для України" схожа на чергову страшилку від "Нафтогазу", якому не вигідно було знижувати ціни на газ для населення. Достатньо згадати заяви Коболєва, що у разі зниження цін на газ Україну очікує дефолт, девальвація гривні і таке інше,

– зауважив Денисов.

Взагалі купівля російського газу транзитом через Європу – "українське ноу-хау", зауважив фахівець, адже це суперечить економічному закону цінової дискримінації монополіста, який має продавати однакову продукцію різним групам споживачів за різними цінами (зокрема, з урахуванням транспортних витрат).

Економічний закон цінової дискримінації монополіста порушується і "Нафтогазом" у частині тарифів на газ, зокрема відсутня їх градація залежно від рівня споживання (існувала до 2015 року), зауважив фахівець.

Не має під собою економічного підґрунтя формула ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яка внутрішні ціни "прив’язує" до імпортних. Ці дві групи щороку сукупно споживають 17-18 мільярдів кубічних метрів газу. А власний видобуток Україною газу становить 20-21 мільярд кубометрів – отже, вітчизняного газу вистачає з надлишком. Його вартість (з урахуванням прибутку) явно є нижчою за імпортний,

– пояснив Денисов.

Експерт нагадав, що від 1 січня 2019 року рента на видобуток газу в Україні знижена з 45% до 29%, але це не призвело до зниження вартості газу.

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