Запорізькі патріотичні мурали переосмислюють постать козака. Раніше на будівлі спортивного комплексу "Титан" намалювали козака Мамая. А в іншому місці – тінь Руху Опору.

До теми Символ героїв спротиву: у Запоріжжі з'явився новий патріотичний мурал

Які нові мурали з'явилися в Запоріжжі

На стіні Жданівського пляжу намалювали учасника Руху Опору з автоматом та ноутбуком. Під його ногою – череп в шоломі з літерою "z". Ноутбук нагадує, що сучасна війна ведеться не тільки на фронті, але й в інформаційному просторі та в кіберпросторі. Автор малюнку – відомий художник Сергій Брильов.



Новий мурал у Запоріжжі / Фото надане 24 Каналу

Ще один мурал на стіні Жданівського пляжу у Запоріжжі зображає адресу вебсайту Руху Опору (opir.org.ua) та знак Руху Опору.

Як у Запоріжжі створюють патріотичні стінописи: дивіться відео

Художник Андрій Єрмоленко, лауреат Шевченківської премії, намалював "Трьох у капюшонах" на стіні колишнього Вознесенівського ринку по вулиці Перемоги, 72. Снайпер, оператор з ноутбуком і фігура, яка звертається до глядача, символізують різні ланки спротиву. Це своєрідний візуальний маніфест українського Руху Опору, який діє скрізь – у фізичному просторі, інформаційному та кіберпросторі.



Мурал "Троє в капюшонах" / Фото надане 24 Каналу

Важливо, що патріотичні стінописи з'явилися на стінах зруйнованих будівель прифронтових містечок Запорізької області – Гуляйполя, Оріхова та Степногірська.