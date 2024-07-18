У Міноборони розповіли, що вони вже допустили до експлуатації нові зразки пістолетів та пістолетів-кулеметів. Перед цим у відомстві пояснювали, що повернули ЗСУ боєприпаси, які раніше хотіли утилізувати.

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Що відомо про нові пістолети для ЗСУ

До арсеналу ЗСУ увійшли пістолети іноземного виробництва від відомих зброярських компаній зі США, Італії та Бельгії. Більшість допущених до експлуатації пістолетів та пістолетів-кулеметів мають калібр 9 міліметрів, однак серед них є також зразки з потужнішим калібром 11,43 міліметра,

– пояснили у міністерстві.

За їхніми даними, пістолети-кулемети:

легкі, компактні та ефективні;

як правило, вони оснащені магазинами на 30 набоїв, проте один із нових зразків може бути конвертований для використання магазинів на 15, 20 та 25 патронів. Також він має складний приклад в обидві сторони та адаптер для встановлення глушника.

Всі пістолети-кулемети характеризуються дуже високою скорострільністю, що є вкрай важливим в умовах ближнього бою,

– запевнили у відомстві.

До речі, в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки заявили, що спростили до 10 днів процедуру отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки.

Зверніть увагу! В Міноборони повідомили, що на "нулі" воюватимуть роботи. Вони поєднають наземні та повітряні роботизовані та безпілотні системи, щоб виконувати бойові завдання.