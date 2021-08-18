Нові правила щодо відвідування повідомив директор зоопарку Олексій Григор'єв. Про це розповіли в ефірі одного з українських телеканалів 16 серпня.

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Нарешті відкриють

Тепер у зоопарку діятимуть нові правила, особливо на першому етапі. Директор зоопарку каже, що реконструкція тривала довгий час і витратили багато зусиль. Зі свого боку, харків'яни теж мають робити певні кроки. Місцеві мають відвідувати зоопарк за правилами.

Зверніть увагу! Парк закрили на реконструкцію ще в 2016 році. Керівництво обіцяє "Стежку тигра", японських макак, ​​плямистих оленів і пугачів. Також будуть качки каролінки, мандаринки та вовки з рисями.

Як зареєструватися

Найважливіша зміна – вхід у зоопарк за попередньою реєстрацією. Як це зробити:

Увійти на сайт через мобільний чи комп'ютер. Також це можна зробити через термінал.

Внести свої дані: ідентифікаційний код, номер телефону та дату народження.

Тоді вибрати екскурсію, яка найбільше подобається.

Коли висвітлить календарик, обрати день і час.

Опісля висвітлить маршрут, через який буде проходити екскурсія. На першому етапі це дві: "Стежка тигра" або "Африканська савана". Реєструватись можна з 9 ранку кожних 30 хвилин.

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Треба прийти вчасно

В зоопарк потрібно прийти вчасно. Тоді на вході показати мобільний у турнікеті, щоб він просканував дані. Там же показати вхідний квиток, куплений у терміналі чи в додатку "ПриватБанк".

Олексій Григор'єв каже, що ідентифікаційний код потрібен, щоб підтвердити, чи відвідувач є харків'янином. За таких умов, він може пройти безкоштовно.

Якщо у відвідувача є "Картка харків'янина", то її буде достатньо, щоб увійти в зоопарк.