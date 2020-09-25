Міністр юстиції України Денис Малюська анонсував нові правила перебування в СІЗО та в'язницях. Текст відповідного наказу Мін'юст опублікує вже незабаром.

Про це міністр написав на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, для когось нові умови перебування можуть здаватись дрібницями, однак, для засуджених і ув'язнених насправді це зовсім не так.

До слова Платні камери у СІЗО: скільки грошей вже заробила Україна

Що зміниться

У камерах СІЗО з'являться холодильники, щоправда, не за державний кошт, а на прогулянкових двориках – додаткові можливості для зайняття спортом, окрім стандартних перекладин та брусів.

Адвокати отримають можливість роботи з лептопами та портативними принтерами.

Жінки зможуть зберігати прикраси з некоштовних матеріалів.

Люди, які потрапили у ДІЗО або карцер, зможуть взяти з собою книги.

Довжина волосся у чоловіків може перетворитися з просто "короткої" до ліберальнішої з лімітом довжини у 5 сантиметрів.

Окрім цього, він розповів, що надходження від платних камер Мін'юст спрямовує на ремонт безкоштовних камер. Гарний результат у цьому продемонстрував Миколаїв, в якому уже відремонтували 2 невеликих безкоштовних камери.