Ініціатива щодо запровадження платних камер у СІЗО неоднозначно сприйнялась суспільством та юристами. Проте, на практиці виявилось, що ця ідея може приносити непоганий прибуток, частину якого вже навіть витратили.

В яких СІЗО України можна купити перебування в камері покращеної комфортності та скільки грошей ця ініціатива вже принесла державному бюджету, – в матеріалі 24 каналу.

Ціна питання

Запровадження платних камер в українських СІЗО наробило чимало галасу. Багато юристів скептично ставились до цієї ідеї та вважали її безперспективною. І на це у них були вагомі причини. Так, ув'язнені, які мали не лише гроші, а й владу обходили боком такі камери. Адже до них прикута надмірна увага, і не тільки преси. В платних камерах не лише зроблено ремонт та меблі кращі ніж у звичайних, ще є відеокамери, які "підглядають" за мешканцями. Тому "авторитетні сидільці" вважали за краще перебувати у звичайних камерах, де, часто, за власний кошт робили ремонт. Адже у багатьох з них фінансових проблем не було і така дрібниця, як ремонт камери за власний кошт, – "не вразить" їх сімейний бюджет.

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Проте, як засвідчив досвід, такі скептичні настрої все ж не виправдались. В ексклюзивному коментарі 24 каналу начальник департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мінюсту, майор внутрішньої служби Сергій Гречанюк повідомив, що станом на 26 серпня 2010 року за користування платними камерами на рахунки спеціального фонду слідчих ізоляторів надійшло 561 703 гривні.



Міністр юстиції інспектує платні камери в СІЗО / Фото з Facebook Denis Malyuska

Мало це чи багато – риторичне питання. Ця послуга все ще нова для України, проте перспективи у цього проєкту непогані. Власне, в цьому впевнене керівництво Міністерства юстиції. Так, на переконання міністра юстиції Дениса Малюськи, саме завдяки платним камерам вдасться побороти корупцію. За його інформацією, раніше за кращу камеру платили неофіційно, а тепер це відбувається прозоро, а гроші йдуть до бюджетного спецфонду. Як зауважив Міністр юстиції платні камери в СІЗО – не лише джерело доходів, потрібне на облаштування інфраструктури, зокрема й у безоплатних камерах, але й боротьба з корупцією. За його словами, в СІЗО є як гірші камери, так і кращі й не завжди вдається встановити прозорий механізм розподілу людей по тюрмах. Тому замість хабара нехай люди офіційно платять.

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До речі, вартість перебування в платних камерах – помірна. Приміром, у Лук'янівському СІЗО залежить від строку перебування там. За добу доведеться викласти 2 тисячі гривень, за тиждень це вже буде 8 тисяч гривень і 12 тисяч гривень за місяць.

В СІЗО Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області та місті Дніпро теж з'явились платні камери.

В Запоріжжі за перебування в камері покращеного комфорту треба заплатити:

за добу – 570 гривень;

за тиждень – 1 990 гривень;

за місяць – 3 410 гривень.

У СІЗО, що у Вільнянському районі доба коштує дешевше – 540, гривень, тиждень – 1900 гривень, місяць – 3 260 гривень.

У місті-мільйоннику – Дніпро за "задоволення" сидіти в камері покращеного комфорту доведеться викласти:

за добу – 880 гривень;

за тиждень – 2 200 гривень;

за місяць – 3 060 гривень .

Тож, як бачимо чим більше місто, в якому розташоване СІЗО, тим вищі ціни на перебування в платних камерах.

В межах закону?

Як зауважив Міністр юстиції, гроші отримані від "платних камер" вже витрачено на ремонт інших камер. Таким чином, не вберучи кошти з бюджету чиновникам все ж вдалось покращити умови перебування в СІЗО не лише для тих, у кого гроші, а й для інших затриманих.



Спостереження за мешканцями платних камер / Фото з Facebook Denis Malyuska

Щодо законності такого експерименту, багато правників закидали міністерству, що не можна таким чином ділити ув'язнених на багатих і бідних, мовляв, це порушує самого підходу до покарання, яке має бути для всіх однаковім, то в Мін'юсті переконують – діють винятково в межах українського законодавства. Адже в слідчих ізоляторах перебувають люди до вироку суду, а тому юридично їхню провину не встановлено.

Щодо злочинців, по відношенню до яких судові вироки набрали законної сили, для них жодних поліпшених умов за гроші не створюватимуть. У в'язницях всі будуть у рівних умовах і відбуватимуть встановлене судом покарання за скоєний злочин,

– зазначив Малюська.

З його слів стає зрозуміло, що перебування в покращених камерах після вироку суду не передбачається.

Також найближчим часом планують облаштувати платну камеру в жіночому корпусі Київського СІЗО.

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Загалом, за планами чиновників, експеримент має тривати до 31 грудня 2021 року. За його результатами приймуть рішення – доцільно його продовжувати і закріплювати на законодавчому рівні чи ні.

Перелік установ виконання покарань, де можна "купити камеру":