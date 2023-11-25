Усього за минулу добу відбулося 74 бойових зіткнення, про це йдеться у зведенні Генштабу станом на ранок 25 листопада. Як змінилась ситуація на фронті за добу, аналізує 24 Канал, враховуючи також дані Інституту вивчення війни (ISW) та онлайн-мапи DeepState.

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Авіаційних ударів зазнали:

Серебрянське лісництво Луганської області;

Спірне, Кліщіївка, Зоря, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області;

Зміївка, Новоберислав, Миколаївка, Ольгівка, Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Детально про ситуацію на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 15 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог не припиняє штурм Авдіївки

У Генштабі повідомили, що на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат.

Зазначають, що безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак.

Водночас в огляді Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що нові штурми Авдіївки росіяни почали зі "слабшими механізованими силами". Аналітики вважають, що атаки ворога "не призведуть до швидкого просування".

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: карта

На Мар'їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

За Запорізькому напрямку ворог 7 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Удари по противнику

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби та логістичний центр противника.