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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Нові обличчя у Раді можуть підкупити великими грошима, – експерт

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      Верховна Рада 8 скликання офіційно добігла кінця – сесію урочисто закрили. Народні депутати в останній робочий день, 12 липня, подякували та попрощалися. Спікер Андрій Парубій лише з четвертої спроби зміг відкрити останнє пленарне засідання. Вже 21 липня українців чекають нові вибори.

      В ефірі 24 каналу роботу Верховної Ради та спокуси перед новими обличчями прокоментував експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузкн.

      Читайте також: Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти

      – Народні депутати могли зробити набагато більше. Особливо, в плані боротьби з корупцією. Добре, що прийнятий закон про Антикорупційний суд, але ні ця, ні наступна Верховна Рада не зможе нормально працювати, якщо ми не почнемо боротися з корупцією.

      – Як ми бачимо, депутати не просто не намагалися, а в деякій мірі навіть саботували. Наприклад, те, що вони вернули норму про незаконне збагачення.

      – Тому перше, з чого треба починати – це з боротьби з корупцією, а не з популістських законопроектів про міфічну люстрацію. Останні півроку, а може й більше Верховна Рада ввійшла в активну фазу передвиборчих перегонів, тому ефективність ми бачили на прикладі голосування за новий Виборчий кодекс. Ефективність була настільки низька, що Андрію Парубію треба було 17 разів порушувати регламент.

      – Представники минулої Верховної ради розуміли що і скільки коштує. А молоді люди, які отримували по 2-3 тисячі доларів, а зараз їм покажуть півмільйона, і через те, що людина по суті слабка – корупція у Верховну Раду прийде швидко.

      – Це будуть люди, які в цих корупційних умовах не крутилися. Вони не знають, що таке досвідчений та хитрий політик і що таке силовики, які працюють на якусь політичну силу. Тому для них буде багато сюрпризів і загалом не дуже приємних.

      Більше – дивіться у відео.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Корупція
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