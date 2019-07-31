Нові обличчя у Раді: Ярослав Юрчишин про родину та червоні лінії у роботі

24 канал продовжує знайомити глядачів із новообраними парламентаріями. Поки партія "Слуга народу" проводить тижневий тренінг для своїх депутатів, Людмила Кушнір поспілкувалася з обранцями від іншої нової політсили – "Голос".

Ярослав Юрчишин – сьомий номер у списку партії "Голос". За першою освітою – історик, а за другою – політолог. Йому 38 років, разом з дружиною Ольгою виховують трьох дітей.

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"Багато в чому тим, яким я є в старшому віці, мене сформувала організація "Пласт". Я не був у "Пласті" в дитинстві, я вже туди потрапив у старшому віці. З дружиною ми познайомились на пластових заходах", – розповів кандидат у народні депутати від Голосу Ярослав Юрчишин.



Ярослав Юрчишин з родиною

Донедавна він був головою правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine. Запевняє, що його ключове завдання у Раді – це відновити систему правосуддя.

Ярослав Юрчишин був один з перших, хто долучився до створення "Голосу".

Вперше про політичні аспекти зі Святославом говорили роки три назад, коли займалися справою просування Вищого антикорупційного суду. Відповідно, коли почались дискусії про те варто чи не варто Святославові приймати участь у президентських виборах – комунікація продовжилась,

– згадав Юрчишин.

На відміну від більшості однопартійців, політичний досвід у Ярослава є. Після Помаранчевої революції його, як громадського активіста, покликали до партії Віктора Ющенка "Наша Україна". Він вступив до її лав, але в парламентський список його не вносили. Згодом він став помічником депутатки Лесі Оробець. А в 2014 році – радником секретаря РНБО Андрія Парубія.



Юрчишин має політичний досвід

Проте в цьому статусі був недовго. Оскільки, вирішив повернутися в громадський сектор – українське представництво міжнародної антикорупційній організації Transparency International Ukraine. Останні п'ять років життя країни Юрчишин називає періодом надзвичайно високих обіцянок і невисокої їх реалізації.

Я розглядаю політику певним чином як служіння – це невеликий часовий проміжок. Зараз Верховна Рада обирається на 4 роки. Ми у партії "Голос" домовились, що незважаючи на політичні обставини, ми більше ніж на два терміни не йдемо,

– наголосив Юрчишин.

Новому скликанню ради, на його думку, насамперед треба займатись тим, що вплине на життя кожного українця, зокрема це продовження медичної та освітньої реформи.

Ми ніколи не проголосуємо, як я так і моя політична сила, за зміну статусу державної мови чи за зраду українських інтересів,

– сказав майбутній депутат про червону лінію в Раді.



Перша п'ятірка партії "Голос"