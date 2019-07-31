11:53
31 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія у вогні. Чому в Навального з'явилась алергія
      Вєсті Кремля
      20:48, 30 липня
      Вєсті. UA: Ляшко став королем. Чого навчилися в "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:25, 30 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Нові обличчя у Раді: Ярослав Юрчишин про родину та червоні лінії у роботі

      27 Читать новость на русском

      24 канал продовжує знайомити глядачів із новообраними парламентаріями. Поки партія "Слуга народу" проводить тижневий тренінг для своїх депутатів, Людмила Кушнір поспілкувалася з обранцями від іншої нової політсили – "Голос".

      Ярослав Юрчишин – сьомий номер у списку партії "Голос". За першою освітою – історик, а за другою – політолог. Йому 38 років, разом з дружиною Ольгою виховують трьох дітей.

      Читайте також: Чий Крим та яке громадянство у дружини: відповіді від керівника "Мамахохатала" Романа Грищука

      "Багато в чому тим, яким я є в старшому віці, мене сформувала організація "Пласт". Я не був у "Пласті" в дитинстві, я вже туди потрапив у старшому віці. З дружиною ми познайомились на пластових заходах", – розповів кандидат у народні депутати від Голосу Ярослав Юрчишин.

      юрчишин голос вакарчук
      Ярослав Юрчишин з родиною

      Донедавна він був головою правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine. Запевняє, що його ключове завдання у Раді – це відновити систему правосуддя.

      Ярослав Юрчишин був один з перших, хто долучився до створення "Голосу".

      Вперше про політичні аспекти зі Святославом говорили роки три назад, коли займалися справою просування Вищого антикорупційного суду. Відповідно, коли почались дискусії про те варто чи не варто Святославові приймати участь у президентських виборах – комунікація продовжилась,
      – згадав Юрчишин.

      На відміну від більшості однопартійців, політичний досвід у Ярослава є. Після Помаранчевої революції його, як громадського активіста, покликали до партії Віктора Ющенка "Наша Україна". Він вступив до її лав, але в парламентський список його не вносили. Згодом він став помічником депутатки Лесі Оробець. А в 2014 році – радником секретаря РНБО Андрія Парубія.

      юрчишин голос вакарчук
      Юрчишин має політичний досвід

      Проте в цьому статусі був недовго. Оскільки, вирішив повернутися в громадський сектор – українське представництво міжнародної антикорупційній організації Transparency International Ukraine. Останні п'ять років життя країни Юрчишин називає періодом надзвичайно високих обіцянок і невисокої їх реалізації.

      Я розглядаю політику певним чином як служіння – це невеликий часовий проміжок. Зараз Верховна Рада обирається на 4 роки. Ми у партії "Голос" домовились, що незважаючи на політичні обставини, ми більше ніж на два терміни не йдемо,
      – наголосив Юрчишин.

      Новому скликанню ради, на його думку, насамперед треба займатись тим, що вплине на життя кожного українця, зокрема це продовження медичної та освітньої реформи.

      Ми ніколи не проголосуємо, як я так і моя політична сила, за зміну статусу державної мови чи за зраду українських інтересів,
      – сказав майбутній депутат про червону лінію в Раді.

      голос вакарчук
      Перша п'ятірка партії "Голос"

      blog_ava
      Зміцнення гривні передбачуване, але з реальною ситуацією в економіці не пов'язане, – експерт
      сьогодні
      4804
      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Партія Голос Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Які продукти Україна найбільше експортує: інфографіка
      сьогодні , 11:01 Які продукти Україна найбільше експортує: інфографіка
      Яніна Ткачук 829
      Успіх Зеленського ставить перед Кремлем неприємні питання, – Die Presse
      сьогодні , 10:00 Успіх Зеленського ставить перед Кремлем неприємні питання, – Die Presse
      Світові Медіа 8557
      Україна стане майданчиком для протистояння Росії та США
      сьогодні , 08:50 Україна стане майданчиком для протистояння Росії та США
      Блог Медіа 978
      Штраф за украинские номера, атмосфера Освенцима и вода почасово: новости Крымнаша
      30 липня , 22:05 Штраф за украинские номера, атмосфера Освенцима и вода почасово: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
      30 липня , 21:15 Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
      Анастасія Кушпіт 4966
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук