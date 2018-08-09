Нові санкції обвалили курс рубля до рекордної позначки

Курс російського рубля вперше за майже два роки подолав психологічну позначку у 66 рублів за долар на фоні повідомлень про запровадження США нових санкції проти Росії.

9 серпня курс російського рубля щодо американського долара та євро різко підскочив при відкритті торгів на Московській біржі.

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Як свідчать дані торгів, це сталось після появи інформації про те, що США готуються ввести в дію новий пакет антиросійських санкцій, пише "Интерфакс".

Так, курс долара США зріс до позначки 66,15 рублів за один зелений. Це сталося вперше з середини листопада 2016 року.

Курс євро становить 77,11 рублів – вперше з квітня 2018 року.

Напередодні у США повідомили про запровадження нових санкції проти Росії через отруєння у березні у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.



У Росії цей новий пакет санкцій вже встигли назвати "драконівськими". Антиросійські обмеження планують запровадити у два етапи: перший етап передбачає обмеження експорту і фінансування, а другий етап санкцій запланований через три місяці. Вони набудуть чинності, якщо Росія не наведе "надійних свідчень" того, що надалі не буде використовувати хімічну зброю.