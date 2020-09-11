Білоруси продовжують протестувати проти несправедливих виборів президента та насилля зі сторони силовиків. Студенти формують ланцюги солідарності. У судах виносять рішення щодо страйкарів.

Про те, що відбувалося впродовж 34-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Суд щодо "Білоруськалію"

У Мінському обласному суді – розгляд законності протестів на підприємстві "Білоруськалій". На підтримку робітників-страйкарів зібрались десятки людей, біля будівлі суду зупинялись автомобілі та сигналили. Молодого чоловіка, який просто тримав плакат зі словами "Ні – насиллю" посадили в мікроавтобус.

Дивіться відео затримання:

Вже під час засідання стало відомо про звільнення з заводу співголови страйкового комітету Анатолія Бокуна. Формулювання – "за прогул".

Ланцюги солідарності

Традиційними для білоруських протестів стали ланцюги солідарності – коли люди вздовж автошляхів шикуються зі стягами. Так, 11 вересня зібрались люди у ланцюг солідарності біля одного з торгових центрів Мінська. Зробили вони це в обідню перерву.



Люди утворили ланцюг солідарності / Фото TUT.by



Вишикувались біля одного з торгових центрів Мінська / Фото TUT.by

Речі українського посла оглянули на кордоні

Український посол в Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська з Києва. Білоруські прикордонники оглядали багаж дипломата, всупереч Віденській конвенції. Посол речі оглянути дозволив, проте попередив, що це загрожує "дипломатичною війною".

Дивіться відео огляду речей українського посла:

Лукашенко про учасників протестів

Олександр Лукашенко відвідав Національну академію наук, де висловився про молодих учасників протестів.

Сумно, що наших дітей тягнуть на вулиці. Вони наївно вірять, що заради світлого майбутнього можна і навіть необхідно зруйнувати теперішнє,

– сказав Лукашенко.

Білорусь стає біло-червоно-білою

Жителі білоруських міст прикрашають свої подвір'я та будинки символікою протестів та національного стягу – в біло-червоно-білих тонах. Щоправда, з такими ініціативами борються комунальники.



Жителі Білорусі прикрашають міста символікою протестів / Фото Tut.by



Противники Лукашенка оздоблюють свої міста / Фото TUT.by



З біло-червоно-білим борються комунальники / Фото TUT.by

Так, у Мінську працівниця ЖЕКу перемальовувала біло-червоно-білі лавки з аргументацією: "На них бояться сидіти діти".

Дивіться відео з Мінська:

Тиск на благодійників

В благодійного проєкту "ІМЕНА" повідомили, що до них в масках прийшли з обшуками. Тим часом, у IT-компанії PANDADoc зазначили, що рахунки підприємства заблоковані і через це компанія не може оплатити роботу 250 працівникам.

Важливо! Тиск силових органів на компанію PANDADoc розпочався після того, як один з власників компанії Микита Мікадо заявив, що готовий допомогти правоохоронцям, які звільнились під час протестів.

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