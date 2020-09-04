Майже 4 тижня тижні поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди не злякалися силового розгону мітингів у перші дні та продовжують виходити з демонстраціями на вулиці.

Про те, що відбувалося упродовж 27-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу. Детально Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео Жорстокі затримання студентів У Мінському державному лінгвістичному універститеті страйк розпочали студенти. Замість навчання вони зібралися в хорі навчального корпусу й виконали "Марсельєзу" – гімн французьких революціонерів – англійською мовою.

Після цього в будівлю навчального корпусу увірвалися силовики. Здебільшого вони були вдягнені в цивільний одяг, але були в масках. На вулиці їх чекали автобуси без номерних знаків.

Омонівці почали жорстоко затримувати студентів, переважно хлопців. Здебільшого адміністрація університету не реагувала на ці події, лише частина викладачів вимагали не чіпати дітей. Діти-військові У Мінську на охороні стели "Мінськ – місто-герой" помітили зовсім юних людей у військовій формі. Їх протягом тривалого часу обговорювали в соціальних мережах і припускали, що це – діти.

Варто сказати, що низького росту військові справді схожі на дітей. Крім того, від більших "дядьків" їх відрізняла відсутність вогнепальної зброї і бронежилетів, які занадто важкі для дітей. А как вы провели лето? pic.twitter.com/MJu8WsibDA — Чай з варэннем (@belteanews) September 2, 2020

Діти у військовій формі в Мінську / Фото TUT.BY МВС Білорусі: наші працівники звільняються через протести У МВС Білорусі визнали, що після початку протестів у їхніх лавах почалися звільнення працівників. Втім силовики запевняють: такі випадки не є масовими.

Пізніше в МВС пояснили: багато з тих, хто звільнявся через протести буцімто хоче повернутися назад. Мовляв, такі колишні працівники силових структур заявляють, що пішли з роботи через "руйнівну агітацію" в соцмережах. Протести в Білорусі: головне 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.

Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.

Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.

Незважаючи на загиблих та поранених, люди не злякалися і продовжують виходити на мітинги.