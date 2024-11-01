Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що росіяни можуть там посилити наступ. Однак останні вдалі наступи росіян на Півдні – це лише тактичні успіхи ворога.

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Чи здатні росіяни піти в наступ на Запоріжжя

Керівник Центру зазначив, що найбільше загроз на лінії фронту залишається на Сході України, де тривають найзапекліші бої. Це залишається пріоритетним напрямком росіян.

Щодо проведення тренувань та підготовки окупантів на Запорізькому напрямку, це є дії з комбінованим характером.

З одного боку, це є для росіян тилом для забезпечення та підготовки там поповнення, адже там є полігони і не тільки, з яких потім Росія перекидає своїх військових і техніку.

З іншого боку, ворог атакує на Півдні та намагається прорватися далі.

Другий момент є свідченням того, що ворог може готувати певні дії, у росіян є наміри активізуватись на цій ділянці. Я не думаю, що вони будуть намагатись прорватись до Запоріжжя, в них немає тих сил і засобів. Однак вони можуть просто прорватись по фронту. Чи буде це як відвернення уваги наших сил зі Сходу – побачимо,

– пояснив Мусієнко.

Він підкреслив, що після того, як окупанти мали успіхи на Времівському виступі, могло сформуватись враження, що вони можуть розвинути наступ та дійти ледь не трасою до Запоріжжя. Однак це були тактичні успіхи противника. Тому не можна сказати, що після цього Росія отримує можливості для стрімкого стратегічного прориву.

До слова, на Півдні України росіяни зосередили до 200 тисяч своїх військових. Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив, що ця кількість присутня не лише у Запорізькій та Херсонській областях, а й у Криму. Росія не використає таку кількість військових для атаки на конкретному напрямку.