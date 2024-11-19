Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що будь-яке озброєння для України від партнерів може вплинути на ситуацію на полі бою. Він підкреслив, якщо це вогневі засоби ураження, то противник однозначно зазнаватиме серйозних військових втрат.

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Особливості Mini-Taurus

Олег Жданов зауважив, що Mini-Taurus це не ракета, а новітня розробка німецьких безпілотників. Їх поки вироблено небагато, але виготовлення у великих масштабах може розпочатись найближчим часом.

Німецькі підприємства готові до масового виробництва. Якщо буде державне замовлення, то вже у грудні 2024 року ми (Україна – 24 Канал) отримає перші сотні цих дронів,

– сказав військовий експерт.

За його словами, дальність Mini-Taurus у 4 рази більша ніж у ракет Taurus. Інформації про особливості цих безпілотників, зокрема кількість вибухівки, поки немає у відкритому доступі.

Важливо! США дозволили Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по Росії, але Німеччина залишається непохитною у своєму рішенні не постачати крилаті ракети Taurus. Канцлер Олаф Шольц і глава Міноборони Борис Пісторіус пояснили, що не хочуть виходити за межі, які можуть призвести до ескалації війни.

Радіус дії ракети Taurus – 560 кілометрів, отже Mini-Taurus – понад 2 тисяч кілометрів.

Ще одна особливість цього дрона полягає у тому, що він має штучний інтелект, тобто не залежний від зовнішніх факторів,

– зауважив Олег Жданов.

Безпілотник може летіти в режимі офлайн, він є високоточним та, найважливіше, російські РЕБи для нього не перешкода.

Все тому, що у Mini-Taurus не приймає зовнішні сигнали. А 4 тисячі для нас це дуже багато,

– додав військовий експерт.