Компанія Huawei нещодавно представила новий смартфон середнього сегмента – Huawei P40 lite E. Він оснащений низкою функцій, які рідко можна отримати за таку ціну.

Серед них – 48-мегапіксельна потрійна камера з штучним інтелектом, яка дозволяє робити чудові знімки з високою роздільною здатністю, та великий акумулятор на 4 000 мА*год. А найбільше серед інших телефонів середнього сегмента Huawei P40 lite E вирізняють його яскравий дизайн та 6,39-дюймовий дисплей з вирізом під фронтальну камеру.

Дизайн

Huawei P40 lite E – новий смартфон із градієнтним ефектом на задній панелі, чий стильний дизайн значно перевищує очікування від телефона за такою ціною.

Huawei P40 lite E доступний у двох кольорах – "Полярне сяйво" (Aurora Blue) та "Чорний" (Midnight Black). Технологія наноструктур і гра світла дозволяють задній панелі сяяти. Пристрій важить близько 176 г, тому його зручно тримати в одній руці.

Дисплей

Huawei P40 lite E – перший смартфон Huawei за такою ціною, оснащений 6,39-дюймовим рідкокристалічним дисплеєм Punch FullView. Усю передню частину смартфона займає HD-екран. Для створення цілісного екрана було реалізовано глухий отвір для фронтальної камери – один із найменших у галузі. Рамки навколо дисплея також зменшено, що дозволило забезпечити співвідношення екрана до корпусу у 90%.

Окрім того, Huawei P40 lite E оснащено технологією розпізнавання обличчя, яка допоможе швидше та зручніше розблокувати пристрій.

48-мегапіксельна потрійна камера з підтримкою нічного режиму

Смартфон має 48-мегапіксельну основну камеру, 8-мегапіксельну ультраширококутну камеру та 2-мегапіксельну камеру для портретних знімків.

Є можливість знімати у нічному режимі (Night Mode), який поєднує 48-мегапіксельну основну камеру на задній панелі з ½-дюймовим сенсором. Окрім того, технологія стабілізації, яка працює на базі ШІ-алгоритмів Huawei, дозволяє компенсувати тремтіння камери. Завдяки цьому ви зможете отримати досконалі фото навіть при слабкому освітленні.

Також у Huawei P40 lite E попередньо встановлена платформа Huawei AppGallery. Вона входить у ТОП-3 найпопулярніших глобальних магазинів додатків та охоплює понад 400 млн користувачів у всьому світі. Серед найпопулярніших додатків Huawei AppGallery в Україні – "АЛЛО", "Нова Пошта", "Дія", Monobank, LeoWallet, EasyWay, Megogo тощо. Серед популярних ігор – World of Tanks Blitz, Lords Mobile, Asphalt 9, AFK Arena, Game of Thrones Beyond the Wall.

Додатки, яких немає в AppGallery, можна знайти через пошуковий віджет Petal Search, який є в AppGallery. Після його установки можна шукати будь-які додатки прямо з пошукового рядка на головному екрані вашого смартфона. У ІІІ кварталі 2020 р. Huawei разом з українським фінтехом EasyPay представить NFC-платежі. Детальніше про платформу можна дізнатися за посиланням.

Cмартфон можна придбати в Україні за рекомендованою ціною від 4 699 грн.