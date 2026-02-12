Новий рекорд дальності: дрони СБУ вразили Ухтинський НПЗ за 1750 кілометрів від України

Служба безпеки України встановила новий рекорд із дальності ураження. Цього разу далекобійні дрони досягли Ухтинського нафтопереробного заводу.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ. Завод входить у структуру "Лукойл".

Що відомо про удар по Ухтинському НПЗ у Росії?

Після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю,

– розповіли співрозмовники 24 Каналу.