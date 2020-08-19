Британський конструктор Гордон Мюррей, який колись створив легендарний McLaren F1, тепер показав купе T.50.

Кузов машини створений з кевлару і важить усього 986 кілограм, що є ледве не рекордом для сучасних суперкарів. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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У купе складна аеродинаміка із рухомими елементами та вентилятором розміром 40 сантиметрів, який висмоктує повітря з-під машини, завдяки чому та ніби прилипає до дороги. В якості силового агрегата використовують мотор V12 об’ємом 3.9 літри від фірми Cosworth.

Він має потужність 663 сили і розробник називає його «найбільш високооборотним V12 для дорожніх авто», адже він здатен набирати 12 тисяч обертів.



Розробка Гордона Мюррея / Фото Motor1​

Як не дивно коробка передач тільки одна – 6-ступінчаста механічна коробка перемикання передач. В салоні T.50 повторює посадкову формулу як у McLaren F1, адже пілот сидить спереду по центру, а двоє пасажирів за ним з боків. Така формула називається 1+2.

Тираж T.50 обмежать сотнею екземплярів, а вартість кожного купе перевищить 2 мільйони 360 тисяч фунтів. І перші покупці отримають нове купе на початку 2022 року.

Також у випуску:

Велосипед оснащений 11-швидкісною трансмісією та чотирипоршневими дисковими гальмами.

Дивіться відео програми "Авто 24":