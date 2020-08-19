Попит на седани в Америці став настільки скромним, що Ford вирішив позбутися седанів в лінійці. Так 31 липня зійшов з конвеєра останній седан Ford Fusion на Північноамериканському заводі в місті Ермосільйо.

З 2012 року в Штатах було реалізовано 1 мільйон 717 тисяч Fusion. Разом з ним у небуття пішов створений на його базі Lincoln MKZ, який за 7 років знайшов лише 192 тисячі покупців. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Fusion був одним з найдешевших великих седанів на американському ринку. В останні місяці виробництва ціна на седан в базовому виконанні становила трохи понад 23 тисяч доларів, а за гібридну версію просили близько 28 тисяч доларів.

Фактично це завершення ери седанів для марки, адже в лінійці моделей залишаться лише кросовери, пікапи та фургони.

Єдиним легковим авто Ford в Північній Америці буде спортивний Mustang. Щоправда, завод, де випускали Fusion, не простоюватиме, а почне випускати новий позашляховик Ford Bronco, на який вже зібрали понад 150 тисяч замовлень.



Ford Bronco / Фото Motor1​

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